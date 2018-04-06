Alfa Future People — «Музыкальное событие года»

Фестиваль музыки и технологий Alfa Future People, который проходит при поддержке Альфа-Банка, победил в номинации «Музыкальное событие года» и получил гран-при на ежегодной национальной премии «Событие Года» — ключевой профессиональной премии event-индустрии в России.

«Мы гордимся победой и тем, что это не первая награда, которой за четыре года своего существования фестиваль удостоен в этом конкурсе. Мы много сделали для того, чтобы из маркетинговой акции Alfa Future People трансформировался в лучший музыкальный фестиваль страны. Очень приятно, что все больше клиентов и сотрудников Альфа-Банка приезжают на наш грандиозный open-air. Мы ждем всех 10-12 августа под Нижним Новгородом на пятом юбилейном Alfa Future People. Не забывайте о скидках на билеты по картам Альфа-Банка Next, РЖД и Cash Back на сайте afp.ru», — прокомментировала Кристина Вдовина, руководитель развития спонсорских проектов Альфа-Банка.

Цель премии — продемонстрировать возможности и перспективы индустрии событийного и маркетинга, выявить лидеров, на которых можно и нужно равняться, продемонстрировать уровень организации мероприятий, познакомить общественность с истинными профессионалами, которые создают события в нашей стране.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.