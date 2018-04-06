Сбербанк собрал экспертов и представителей отрасли для обсуждения главных технологических направлений развития российской энергетики

Сбербанк выступил организатором делового завтрака «Инновации в энергетике». Участниками мероприятия стали ключевые игроки энергетического сектора: топ-менеджеры крупнейших российских и иностранных холдингов (Энел, ГК Ренова и др.), представители государственных органов, руководители российских подразделений международных технологических компаний (IBM, SAP) и ведущие консультанты (PWC в России, Arup, Roland Berger и др.).

Участники в первую очередь обсуждали необходимость трансформации ключевых принципов функционирования электроэнергетического рынка, главными вызовами которой были признаны тенденции к децентрализации, резкое удешевление новых технологий и снижение спроса вследствие растущей энергоэффективности.

Растущий спрос на технологические инновации подтвердил Степан Звегинцов, председатель Совета директоров Энел Россия: «Инновации и устойчивое развитие - ключевые составляющие в формировании ценности, которую мы стремимся разделять с нашими стейкхолдерами. Только компания, уделяющая должное внимание развитию инноваций, может быть устойчивой в долгосрочной перспективе. И только устойчивая компания может, в свою очередь, привлекать и внедрять инновации в будущем».

При этом инновации несут потенциал роста в электроэнергетике. По оценке SAP, цифровая трансформация отрасли приведет к увеличению ВВП России на 200 млрд рублей, из них 100 млрд – в электросетях.

В то же время, участники дискуссии разошлись во мнении, на какой вызов российская энергетика должна отвечать в первую очередь. Однозначного решения, будет ли это цифровизация, модернизация устаревших мощностей, развитие технологий накопления, снижение потерь электроэнергии или строительство распределенной генерации и возможна ли поддержка государства по всем этим направлениям, не было.

«Сегодня энергетика уже перестала быть рынком продавца, в условиях развития новых технологий правила диктует покупатель. К примеру, в рамках программы ДПМ в России создано 30ГВт новых мощностей. Но в тоже время бизнес с нуля построил 20 ГВт собственной генерации — без каких-либо субсидий, полностью на рыночной основе. И это не случайность, а начало глобальных изменений: по прогнозам в 2026 году в мире распределенной генерации будет строиться в три раза больше, чем традиционной. Именно поэтому, выпуская большие турбины для энергетики, мы активно развиваем производство солнечных модулей, топливных элементов, систем накопления энергии и цифровые технологии», отметил директор по развитию высокотехнологичных активов ГК «Ренова» Михаил Лифшиц.

Отдельной темы обсуждения стал вопрос о возможности и актуальности применения технологий блокчейн в энергетическом секторе. Участниками были приведены примеры успешного использования данной технологии малыми хозяйствами с целью управления балансом спроса и предложения в электроэнергетике Нидерландов, Германии и Австралии.

Участники обсудили текущий статус регулирования цифрового рынка, планируемые изменения законодательства и ожидания участников рынка от их введения.