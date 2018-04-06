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В Банке УРАЛСИБ открыты два счета для помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово

6 апреля 2018

В ПАО «БАНК УРАЛСИБ» открыты два счета для оказания финансовой помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. Перевод средств на оба счета до 31 мая 2018 года осуществляется без комиссии.

Обращаем Ваше внимание, что для быстрого доступа к шаблону платежа в строке поиска необходимо ввести «Зимняя вишня»:

  • в Интернет-банке – на странице «Оплата услуг и переводы»;
  • в Мобильном банке – в разделе «Платежи».

Реквизиты для перечисления средств в областной бюджет Кемеровской области:

Получатель: УФК по Кемеровской области (Главное финансовое управление Кемеровской области)
ИНН 4200000630
КПП 420501001
ОКТМО 32701000
Расчетный счет 40101810400000010007
Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
КБК 85520702030020018180
Назначение платежа: Оказание помощи пострадавшим при пожаре в ТК "Зимняя вишня"

Реквизиты счета Российского Красного Креста:

Получатель: Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"
ИНН 4207013405
КПП 420501001
Расчетный счет 40703810426020100054
Банк получателя: Отделение 8615 Сбербанка России г. Кемерово
К/С 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: Оказание помощи пострадавшим при пожаре в ТК "Зимняя вишня"


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