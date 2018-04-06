В Банке УРАЛСИБ открыты два счета для помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово

В ПАО «БАНК УРАЛСИБ» открыты два счета для оказания финансовой помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. Перевод средств на оба счета до 31 мая 2018 года осуществляется без комиссии.
Обращаем Ваше внимание, что для быстрого доступа к шаблону платежа в строке поиска необходимо ввести «Зимняя вишня»:
- в Интернет-банке – на странице «Оплата услуг и переводы»;
- в Мобильном банке – в разделе «Платежи».
Реквизиты для перечисления средств в областной бюджет Кемеровской области:
Получатель: УФК по Кемеровской области (Главное финансовое управление Кемеровской области)
ИНН 4200000630
КПП 420501001
ОКТМО 32701000
Расчетный счет 40101810400000010007
Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
КБК 85520702030020018180
Назначение платежа: Оказание помощи пострадавшим при пожаре в ТК "Зимняя вишня"
Реквизиты счета Российского Красного Креста:
Получатель: Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"
ИНН 4207013405
КПП 420501001
Расчетный счет 40703810426020100054
Банк получателя: Отделение 8615 Сбербанка России г. Кемерово
К/С 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: Оказание помощи пострадавшим при пожаре в ТК "Зимняя вишня"