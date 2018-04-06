В Банке УРАЛСИБ открыты два счета для помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово

В ПАО «БАНК УРАЛСИБ» открыты два счета для оказания финансовой помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. Перевод средств на оба счета до 31 мая 2018 года осуществляется без комиссии.

Обращаем Ваше внимание, что для быстрого доступа к шаблону платежа в строке поиска необходимо ввести «Зимняя вишня»:

в Интернет-банке – на странице «Оплата услуг и переводы»;

в Мобильном банке – в разделе «Платежи».

Реквизиты для перечисления средств в областной бюджет Кемеровской области:

Получатель: УФК по Кемеровской области (Главное финансовое управление Кемеровской области)

ИНН 4200000630

КПП 420501001

ОКТМО 32701000

Расчетный счет 40101810400000010007

Отделение Кемерово г. Кемерово

БИК 043207001

КБК 85520702030020018180

Назначение платежа: Оказание помощи пострадавшим при пожаре в ТК "Зимняя вишня"

Реквизиты счета Российского Красного Креста:

Получатель: Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"

ИНН 4207013405

КПП 420501001

Расчетный счет 40703810426020100054

Банк получателя: Отделение 8615 Сбербанка России г. Кемерово

К/С 30101810200000000612

БИК 043207612

Назначение платежа: Оказание помощи пострадавшим при пожаре в ТК "Зимняя вишня"