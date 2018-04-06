Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9%

Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9% годовых.

Процентная ставка действует при покупке новых автомобилей по программе «АВТОПАРТНЕР. Финансовая защита с GAP» при следующих условиях: первоначальный взнос от 40% от стоимости автомобиля, сумма кредита – от 100 тысяч до 3 млн рублей, срок - от 1 года до 5 лет. Необходимым условием также является оформление договора GAP страхования («Гарантия сохранения стоимости транспортного средства»).

«АВТОПАРТНЕР. Финансовая защита с GAP» – новая программа из линейки «Автопартнер» Банка УРАЛСИБ. Специальные условия кредитования распространяются на автомобили, реализуемые через официальных дилеров – партнеров Банка.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. По итогам 2017 года Банк вошел в ТОП-15 рейтинга банков (12 место) по объему розничного автокредитования по версии портала Banki.ru. В рейтинге банков по объему портфеля автокредитов на 1.01.2018 г. Банк УРАЛСИБ занял 13 место – с портфелем в размере 8,7 млрд рублей. Также УРАЛСИБ входит в ТОП-10 банков по объему и количеству выданных автокредитов с госсубсидированием. В 2017 году было выдано 3,4 тысячи субсидированных кредитов на сумму 1,9 млрд рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».