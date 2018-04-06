Примсоцбанк выдал первые кредиты по программе «Семейная ипотека»

С начала запуска программы Примсоцбанк выдал 3 кредита на общую сумму более 8 миллионов рублей. Кредиты выданы семьям в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Клиентов интересует в первую очередь рефинансирование ипотеки, взятой в стороннем банке.

«Семейная ипотека» позволила на льготных условиях оформлять ипотечные кредиты при покупке квартир в новостройках или готового жилья у юридических лиц, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку в стороннем банке. Семьи, в которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 родится второй и третий ребёнок, получат в рамках программы льготную ставку 6% годовых на срок от 3 до 8 лет.

«Господдержка ипотеки значительно облегчила приобретение жилья молодыми российскими семьями», - рассказывает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ «Приморья» Примсоцбанк – Клиенты позитивно оценили «Семейную ипотеку». Для нас это дополнительный повод активно участвовать в её реализации».

Согласно условиям программы, по истечении льготного периода процентная ставка не превысит размер ключевой ставки ЦБ на дату выдачи кредита, увеличенной на 2%. Обязательными являются первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, а также личное и имущественное страхование. Сумма кредита для клиентов Примсоцбанка составляет до восьми миллионов рублей.