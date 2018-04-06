Хищение более 3,5 млн рублей из регионального бюджета вменяют жителю Иркутской области

Результатом работы следователей Отдела МВД России по Чунскому району стал обвинительный приговор, оглашённый в отношении работника местного муниципального образования. Материалы уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», составило 12 томов.

Следственными органами собраны все доказательства вины муниципального чиновника, которому инкриминировалось хищение более 3.5 млн рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Как установили следователи, бывший главный специалист отдела по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг финансового управления администрации вносил заведомо ложные сведения в реестры получателей этих социальных выплат.

Для сбора доказательств следователи установили и опросили более 300 человек, направили десятки документов для проведения бухгалтерских экспертиз.

Накануне по решению Чунского районного суда мужчина был признан виновным и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей.