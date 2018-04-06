Новости

Хищение более 3,5 млн рублей из регионального бюджета вменяют жителю Иркутской области

6 апреля 2018

Результатом работы следователей Отдела МВД России по Чунскому району стал обвинительный приговор, оглашённый в отношении работника местного муниципального образования. Материалы уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», составило 12 томов.

Следственными органами собраны все доказательства вины муниципального чиновника, которому инкриминировалось хищение более 3.5 млн рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Как установили следователи, бывший главный специалист отдела по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг финансового управления администрации вносил заведомо ложные сведения в реестры получателей этих социальных выплат. 

Для сбора доказательств следователи установили и опросили более 300 человек, направили десятки документов для проведения бухгалтерских экспертиз.

Накануне по решению Чунского районного суда мужчина был признан виновным и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Черный понедельник
«Русалу» закрывают доступ к LME
Нет повода для беспокойства?
Обвал рубля сказался на микроволновках и планшетах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании