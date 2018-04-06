1,095 млрд рублей выделен Иркутской области из федерального бюджета на повышение МРОТ

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Проект распределения финансовой помощи субъектам РФ из федерального бюджета был одобрен на рабочем совещании в Правительстве РФ с участием членов СФ и депутатов Государственной Думы. Средства предназначены для частичной компенсации дополнительных расходов в связи с повышением МРОТ в этом году и с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона со ссылкой на члена Совета Федерации от Иркутской области Виталия Шубу.

Общая сумма дополнительной федеральной поддержки регионам – 16,3 млрд. руб. Из этого объема Иркутская область получит 1,095 млрд. рублей, сообщил сенатор.

Виталий Шуба отметил, что это второй транш, выделенный нашему региону с начала года на повышение МРОТ с учетом требований федерального законодательства и решения Конституционного суда РФ. Размер первого транша - 715,8 млн рублей.

Согласно федеральному закону, МРОТ с 1 мая 2018 года составит 11,163 тыс. руб. в месяц, сравнявшись с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения.