Деньги на полигон ТБО в Приангарье попросят у премьер-министра РФ

Фото: irk.gov.ru

Деньги на завершение строительства полигона для твёрдых бытовых отходов в Михайловке Черемховского района правительство Иркутской области надеется получить из резервного фонда председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Вопрос об этом возник на мартовской сессии Законодательного Собрания Иркутской области, когда депутат Игорь Гринберг поинтересовался судьбой стройки, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным депутата, в 2017 году на возведение объекта было затрачено 48,4 млн рублей, а общая его стоимость – 206 млн рублей. Мэр Черемховского района Виктор Побойкин пояснил, что стройка развернулась почти на 12 га, её крайне трудно охранять. «У нас в этом году уже была кража, и это существенные затраты из бюджета, – сказал он. – Этот объект нужно заканчивать однозначно – чем раньше, тем лучше».

Как рассказала министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, в 2018 году министерство строительства РФ перераспределило 11 млн рублей со строительства полигона ТБО в Черемховском районе на продолжение работ по канализационно-очистным сооружениям в Иркутске. «Это не значит, что полигон в Михайловке будет закрыт или каким-то образом законсервирован, – заметила министр. – Есть предварительное положительное решение о выделении средств из резервного фонда председателя правительства Российской Федерации. Надеемся, что в ближайшее время получим подписанный премьером документ».

Виктор Побойкин напомнил, что на 2018 год для строительства полигона ТБО району довели 29,6 млн рублей из областного бюджета, 4,3 млн рублей предусмотрено в местном. «Если мы получим федеральную часть где-нибудь летом, мы просто физически не успеем закончить объект к концу года», – сказал он.

Председатель ЗС Сергей Брилка подчеркнул, что Иркутской области нужно стараться быстрее получить деньги из резервного фонда Дмитрия Медведева. Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов пообещал доложить сроки финансирования на сессии ЗС в мае. «Однозначно позиция правительства – этот объект в любом случае должен быть закончен в рамках текущего финансового года», – сказал он.