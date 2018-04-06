Лучшие студенты региона будут получать стипендию губернатора Иркутской области

Лучшие студенты региона будут получать стипендию губернатора Иркутской области. Об этом на встрече с представителями студотрядов региона сообщил Сергей Левченко.

Фото: Irkobl.ru

– Вы одни из лучших представителей студенческого сообщества: отличники учебы, активисты, спортсмены. Поэтому хочу именно с вами поделиться планами Правительства Иркутской области о поддержке наиболее талантливых студентов. По моему поручению региональным министерством образования готовится проект постановления Правительства «Об ежемесячных денежных выплатах студентам государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Иркутской области». За счет средств областного бюджета лучшим студентам будут предоставляться ежемесячные денежные выплаты в размере пяти тысяч рублей, – обратился к собравшимся глава региона.

Сергей Левченко также уточнил, что выплату будут получать и первокурсники – победители или призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, регионального этапа всероссийской олимпиады, набравшие по результатам ЕГЭ 80 и более баллов, победители чемпионата WorldSkills Russia, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Думаю, что у абитуриентов появится дополнительный стимул поступать в вузы Иркутской области, а не уезжать в Москву, Питер или другие регионы. А для студентов постарше – это мотивация учиться еще лучше, – подчеркнул Сергей Левченко.