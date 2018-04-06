ВТБ в Иркутске открыл розничный офис нового формата

Операционный офис «На Волжской» стал юбилейным - 30-тым офисом банка в Иркутской области

Новый офис банка находится на улице Байкальская и рассчитан на работу только с физическими лицами. В день он готов обслуживать до 100 клиентов.

Специфика офиса нового формата – специально оборудованные места для работы финансовых консультантов. В комфортной обстановке клиенты банка могут получить квалифицированную консультацию по управлению личными финансами и их эффективному использованию.

В офисе «На Волжской» клиентам предоставляется широкий спектр банковских услуг: открытие вкладов и накопительных счетов, оформление потребительских кредитов и банковских карт. Здесь же можно осуществить подключение к интернет-банку ВТБ.

В новом офисе установлено 4 банкомата, с помощью которых клиенты могут совершать банковские операции самостоятельно в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Банкоматы работают как на получение, так и на внесение денежных средств.

Адрес: г.Иркутск, ул. Байкальская, 126/2.

Режим работы: с 10.00 до 19.00 часов.

Тел. 8-800-100-24-24