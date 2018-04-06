Ветер и снег ожидается 6 и 7 апреля в Иркутской области

6 и 7 апреля по области местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в южных и центральных районах без осадков, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с. На дорогах региона снежный накат, гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При ухудшении видимости из-за осадков и поземки водителям автотранспорта не следует развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Туристическим группам рекомендуется воздержаться от выхода в горы в условиях высокой лавинной опасности.