В Иркутске стартует фестиваль «Пасхальная радость»

XI Областной фестиваль «Пасхальная радость» стартует в воскресенье. В его рамках мероприятия пройдут в трёх учреждениях: театре юного зрителя, театре кукол «Аистёнок» и областной филармонии.

Открытие фестиваля состоится в воскресенье, 8 апреля. В театре юного зрителя имени А. Вампилова будет представлена выставка работ учащихся Православной женской гимназии, воспитанников детских домов и школ-интернатов. 9 апреля ученицы Православной женской гимназии, православных и воскресных школ Иркутской Епархии Русской Православной Церкви покажут концерт. 10 апреля на сцену выйдут воспитанники детских домов и школ-интернатов Иркутска и Иркутской области.

В областном театре кукол «Аистёнок» пасхальная программа откроется 9 апреля. В учреждении пройдёт фестиваль детских и юношеских самодеятельных коллективов «Дорогою добра». В его рамках состоятся спектакли театральных студий, игровые программы и мастер-классы для руководителей театральных коллективов. 10 апреля студенты Иркутского технологического колледжа проведут мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров. Закрытие фестиваля и награждение театров-участников состоится 11 апреля. Вход на все мероприятия, которые состоятся в театре юного зрителя имени А. Вампилова и областном театре кукол «Аистёнок» свободный.

В Иркутской областной филармонии в рамках XI Областного фестиваля «Пасхальная радость» пройдёт фестиваль «Повсюду Благовест звучит». В программе - выступления камерного хора Иркутской областной филармонии, губернаторского симфонического оркестра под руководством Илмара Лапиньша и Архиерейского мужского хора «Знамение» (руководитель протодьякон Антоний Смолин), сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.