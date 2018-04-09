Каждый пятый россиянин сталкивался с нарушением Трудового кодекса

Каждый пятый работающий россиянин сталкивался с нарушением Трудового кодекса работодателем, при этом большинство не обращались в связи с этим в органы надзора. Самые частые нарушения ТК – использование «серых» схем оплаты труда и задержки зарплаты. Об этом свидетельствуют данные всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в декабре 2017 года.*

21% россиян сталкивались с нарушением трудового кодекса в организациях, в которых они работают. Нарушения трудового законодательства чаще отмечаются в Москве и Санкт-Петербурге (28%), в крупных городах с населением от 500 до 949 тыс. человек (30%). Наименьшая доля тех, кто сталкивался с нарушениями ТК, получена среди жителей малых городов и поселков городского типа (12%).

Наиболее частые нарушения трудового кодекса, с которыми сталкивались россияне – использование «черной» и «серой» схем оплат труда (35%) и задержки заработной платы (32%). Другие распространенные нарушения – несоблюдение техники безопасности и норм охраны труда (28%), работа без заключения трудового договора (23%) и нарушение процедуры увольнения сотрудников (21%).

Большинство столкнувшихся с нарушениями ТК не обращались в органы надзора (75%). Более активную позицию в защите своих прав проявляют граждане в возрасте от 25 до 34 лет: 32% из них обратились в трудовую инспекцию или суд. Россияне из других возрастных групп предпочли отказаться от каких-либо действий.

"Россияне пассивны в решении даже самых простых правовых вопросов. Поэтому низкий уровень декларируемой осведомленности о нарушениях трудового права может говорить, с одной стороны, о соблюдении законодательства работодателем, а с другой – о том, что многие не обладают необходимым уровнем знания своих трудовых прав и не могут заметить нарушений, – считает Людмила Спиридонова, руководитель направления HR-исследований, исследований в сфере энергетики. – Нежелание обращаться с жалобами и исками в суд вполне объяснимо – судебное делопроизводство остается довольно сложным для человека без юридического образования или опыта подобных исков. Кроме того, как показывают результаты исследования, в большинстве случаев жалобы и иски остаются либо без ответа, либо без удовлетворения, что снижает мотивацию. Не стоит забывать и о том, что в ситуации нарушения трудового законодательства в более слабой позиции оказывается сам сотрудник, он зависим от необходимости сохранения репутации «хорошего» работника, а не скандалиста".