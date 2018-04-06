Иркутский центр «Мои документы» вошел в число лучших в стране

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2017 года. Победители определялись по четырем номинациям - «Лучший МФЦ» I категории (МФЦ с количеством действующих окон обслуживания не менее 20), II категории (МФЦ с количеством действующих окон обслуживания менее 20); «Лучший проект МФЦ»; «Лучший универсальный специалист МФЦ»; «Лучшая практика по информатизации МФЦ».

Всего на конкурс в 2017 году поступило 167 заявок от 66 субъектов Российской Федерации. В номинации «Лучший МФЦ» участвовали 52 центра государственных и муниципальных услуг. При определении победителей учитывались как формальные показатели (эффективность, комфортность и доступность предоставляемых услуг и информации о них, возможность оценки качества обслуживания в МФЦ и т.д.), так и результаты внешнего аудита работы многофункциональных центров по пяти направлениям: «Качество телефонного обслуживания», «Разнообразие способов предварительной записи», «Качество Интернет-информирования», «Общественное мнение», «Контрольная закупка».

По итогам рассмотрения представленных заявок конкурсной комиссией принято решение о номинировании семи участников по двум категориям. Лучшими среди МФЦ I категории признаны четыре центра, представленные в конкурсе от Иркутской, Саратовской, Липецкой и Волгоградской областей.

В число победителей вошел Иркутский центр «Мои документы», расположенный по улице Трактовой, который является крупнейшим в регионе и первым, который был открыт в областном центре. Как отметила директор ГАУ «МФЦ Иркутской области» Анна Милицына, это уже третья победа Иркутской области во Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ России»: в 2015 году ГАУ «МФЦ ИО» стал лауреатом конкурса в номинации «Лучшая практика информатизации», по итогам которого в конце 2016 года в г. Воронеже была вручена Благодарность Правительства Российской Федерации, подписанная Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Сегодня на территории региона действует 48 центров и 153 офиса «Мои документы». Многофункциональные центры обеспечивают простое и доступное взаимодействие жителей региона с органами государственной власти всех уровней, - говорит заместитель Губернатора – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов. - Окна предоставления государственных и муниципальных услуг работают и в крупных городах, и в отдаленных населенных пунктах. Один из центров, расположенных на территории региона, вошел в число лучших в стране. Это говорит о высоком уровне обслуживания населения, предоставлении качественных услуг. 95% жителей Приангарья имеют возможность обратиться в многофункциональный центр по месту своего проживания. Работа по улучшению качества предоставления услуг в МФЦ Иркутской области будет продолжена.