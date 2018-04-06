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Руководитель Иркутского УФАС России и губернатор Иркутской области обсудили вопросы, касающиеся конкурентной среды в регионе

6 апреля 2018

4 апреля 2018 года прошла рабочая встреча руководителя Иркутского УФАС России Александра Кулиша и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В рамках встречи были обсуждены вопросы, касающиеся конкурентной среды в регионе, в частности вопросы, касающиеся внедрения стандарта развития конкуренции и реализации указа Президента  РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Руководитель УФАС отметил  конкретные сферы деятельности, где требуется пристальное внимание исполнительных органов власти  региона.

По итогам встречи установлена договоренность о необходимости активизации работ правительства Иркутской области и усиления  взаимодействия с территориальным управлением ФАС России для реализации национального плана развития конкуренции.


/ СИА /
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