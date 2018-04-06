Руководитель Иркутского УФАС России и губернатор Иркутской области обсудили вопросы, касающиеся конкурентной среды в регионе

4 апреля 2018 года прошла рабочая встреча руководителя Иркутского УФАС России Александра Кулиша и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В рамках встречи были обсуждены вопросы, касающиеся конкурентной среды в регионе, в частности вопросы, касающиеся внедрения стандарта развития конкуренции и реализации указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Руководитель УФАС отметил конкретные сферы деятельности, где требуется пристальное внимание исполнительных органов власти региона.

По итогам встречи установлена договоренность о необходимости активизации работ правительства Иркутской области и усиления взаимодействия с территориальным управлением ФАС России для реализации национального плана развития конкуренции.