Какие нововведения появились в декларации 3-НДФЛ

Обновленная форма декларации 3-НДФЛ позволяет заявить новые виды налоговых вычетов. С 2018 года можно получить еще один вид инвестиционного налогового вычета — вернуть налог, уплаченный с доходов от реализации (погашения) ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет. Для этого листы «З» и «И» декларации дополнены соответствующими полями. Предельный размер вычета не ограничен.

Кроме того, появилось отдельное поле и для получения нового социального вычета — на оплату независимой оценки своей квалификации, — который можно заявить уже в 2018 году.

Также при заполнении декларации не нужно вводить адрес на титульном листе, а при расчете имущественного налогового вычета достаточно указать кадастровый номер объекта.

Кроме того, добавлен лист с расчетом налогооблагаемого дохода, учитываемого при продаже недвижимого имущества. Измененная форма налоговой декларации по НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде утверждены Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@. Изменения носят точечный характер.

Подробные разъяснения изменений по НДФЛ и особенностей Декларационной кампании 2018 года дал начальник отдела налогообложения доходов физических лиц Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Д.А. Морозов, журнал «Налоговая политика и практика», № 4/2018.