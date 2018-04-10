Информационный детокс: жизнь в интернете и без него

Процесс интернетизации в России продолжается. Вместе с тем три четверти пользователей признают необходимость отдыха от сети. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования об особенностях использования интернета в России.

Доля пользователей интернета в России в 1 кв. 2018 г. составила 80%. Прирост числа ежедневных интернет-серферов – с 28% в 2011 г. до 62% в 2018 г. (среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля превышает 95%).

Около половины пользователей (45%) в последний год сознательно отключали доступ к интернету (на день или более), 66% вынужденно оставались без сети. При этом 83% из них не чувствовали себя ущемленными, а 7% даже ощутили радость и расслабление.

Большинство «интернетчиков» (77%) признают необходимость в периодическом отдыхе от сети, около половины (47%) выбирая место отдыха предпочли бы территорию без доступа к интернету (даже среди ежедневных пользователей эта доля составляет 44%, среди 18-24-летних – 53%).

Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей: 22% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 30% - что влияние будет крайне слабым. Вместе с тем, для 47% это станет серьезным испытанием – с 2017 г. (32%) эта доля заметно выросла. 39% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 8% - что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть (среди 18-24-летних такие ответы дали 43% и 17%, среди москвичей и петербуржцев – 49% и 9% соответственно).

«В том, что за последние 10-15 лет произошло массовое увеличение интернет-аудитории, которая продолжает не так бурно, как в начале 2000-х, но поступательно расти, никакой новости уже нет. Сейчас наше внимание обращено к другой тенденции-гипотезе: за бурным приливом социальных масс в новое для себя коммуникационное пространство мы ожидаем эффекта некоторого оттока в офлайн, - отмечает руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин. - Эта тенденция может иметь много проявлений, начиная от запроса на моноканальность информационного потока и заканчивая полным отшельничеством - все это нам ещё предстоит мониторить и проверять. Скорее всего этот эффект окажется маятниковым, пока социальные практики окончательно не сформируются, но одно уже ясно сейчас: сегодня в обществе есть заметный запрос на «информационные каникулы» и «периоды коммуникационной тишины»».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 31 марта-1 апреля 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.