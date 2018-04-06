В Иркутской области планируют принять законопроект по защите обманутых дольщиков

Законопроект, предусматривающий механизмы восстановления прав обманутых в Иркутской области, проходит процедуру согласования. Об этом сообщил первый заместитель Губернатора – председатель Правительства региона Руслан Болотов на заседании комиссии по вопросам, связанным с исполнением застройщиками своих обязанностей перед гражданами, участвующими в долевом строительстве. В заседании также приняли участие представители министерства строительства, дорожного хозяйства региона, службы государственного строительного надзора, правоохранительных структур, участники долевого строительства.

На сегодняшний день в регионе 12 проблемных объектов долевого строительства, все они находятся на территории города Иркутска. Общее количество граждан, чьи права нарушены, - 976.

Законопроект, предлагаемый Правительством Иркутской области, предусматривает механизмы решения проблем таких объектов с привлечением инвесторов. Таким образом планируется восстановить права 609 обманутых дольщиков, приобретавших жилье в Иркутске.

В этом году планируется вывести четыре объекта из списка проблемных. Это дома по улицам Пискунова, Сергеева и Булавина. По остальным объектам, согласно дорожной карте, ввод в эксплуатацию запланирован на 2019-2020 годы в зависимости от степени готовности объектов.

– Мы в любом случае должны завершить все объекты, независимо от их истории и права собственности. Результат этой работы может быть только один – введение в эксплуатацию всех объектов. Задача, которая поставлена Губернатором, в Иркутской области не должно быть проблемных объектов долевого строительства, - подчеркнул Руслан Болотов.

Следующее заседание комиссии по вопросам обманутых дольщиков состоится через квартал, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.