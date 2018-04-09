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Связь-Банк повысил ставки по некоторым видам вкладов

9 апреля 2018

С 6 апреля Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) повысил ставки по вкладу «Легкий» до 7,75% годовых. Также повышение коснулось вклада «Максимальный доход» со сроком размещения денежных средств на год и три года. Теперь по этой программе депозит можно открыть по ставке до 7,3% годовых в зависимости от суммы. 

Третьим вкладом, ставки по которому выросли, стал «Ежемесячный доход» с капитализацией процентов сроком размещения на год. Максимальная доходность по нему достигла 7,34%, также в зависимости от суммы вложения.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

/ СИА /
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