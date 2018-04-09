Второй Иркутский международный книжный фестиваль пройдёт с 18 по 20 мая

С 18 по 20 мая в Иркутске на площади перед стадионом «Труд» (ул. Ленина, 48) состоится второй Иркутский международный книжный фестиваль. Гостями фестиваля станут более 60 писателей, критиков, издателей из России, Германии, Польши, Франции, Дании и других стран. На книжной ярмарке во время фестиваля свои новинки представят более 120 российских и зарубежных издательств. Мероприятие проводится Ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения» при поддержке Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» в партнерстве с En+ Group.
Главной темой фестиваля в этом году станет обсуждение принципов культуры будущего. Организаторы назвали их «Правила будущего». Это: доступность, открытость, вариативность, возобновляемость, сбережение, ответственность, региональность, персональность. По мнению организаторов ИМКФ, литература уже сейчас занимается тем, что обозначает контуры, свойства и правила культуры следующих десятилетий. Сформулировать эти правила — задача второго Иркутского международного книжного фестиваля. По мнению организаторов, создавая новую культуру, человек будущего сформирует новую городскую среду для жизни и творчества.
Для удобной навигации в мероприятиях и темах фестиваля будет создана уникальная схема — «Иркутский мыслеполитен». Она позволит посетителям ориентироваться во времени и пространстве, станет своеобразным путеводителем по культуре ближайших десятилетий.
Среди гостей фестиваля — теоретик медиа, профессор компьютерных наук, автор книги «Теория софт-культуры» Лев Манович (Нью-Йорк), писатель, автор серии «Метро 2033», романов «Сумерки», «Будущее» и «Текст» Дмитрий Глуховский (Москва), писатель и педагог, лауреат премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, писательница, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина, историк Евгений Анисимов, а также Павел Басинский, Наринэ Абгарян и многие другие.
Помимо основной программы, планируется закрытый профессиональный семинар для социологов, журналистов, медиа-теоретиков, ученых, литераторов. На нем участники фестиваля смогут обсудить контуры культуры будущего, обобщить полученную информацию, определить основные тенденции развития культуры и образования, отвечающие вызовам современности. Итоги финальной дискуссии будут собраны в книге, которую планируется издать ограниченным тиражом.
Вход на все события ИМКФ — бесплатный.
Напомним, первый Иркутский международный книжный фестиваль состоялся в мае 2017 года. В нем приняли участие 50 писателей, поэтов, критиков, 90 издательств. На книжной ярмарке было продано 8 тонн книг. Мероприятия и площадки ИМКФ посетили 15 000 иркутян и гостей города. На 7 площадках фестиваля за три дня состоялось 101 мероприятие, включая встречи с известными писателями, автограф-сессии, мастер-классы, лекции, круглые столы и спектакли. В дни проведения ИМКФ на сцене Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова состоялись показы спектаклей выпускников Школы-студии МХАТ, которые посмотрело 1500 зрителей. Фестиваль был признан одним из главных культурных событий Иркутска в 2017 году.
Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» – одна из крупнейших российских частных благотворительных организаций, финансирование деятельности которой предприниматель Олег Дерипаска (Председатель наблюдательного совета «Базового Элемента») начал в 1998 году. Фонд поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия, решает значимые социальные проблемы. За время работы Фонда реализовано более 500 проектов в сфере благотворительности в 50 регионах России.
В 2016 году Олег Дерипаска удостоен государственной награды – знака отличия «За благодеяние», в 2014-м стал лауреатом премии Министерства культуры РФ «Меценат Года культуры». С 2013 года Дерипаска ежегодно входит в список крупнейших российских благотворителей по версии агентства Bloomberg. В 2013 году вошел в рейтинг российских меценатов журнала Forbes. В 2016 году Фонд «Вольное Дело» вошел в топ-12 крупнейших российских благотворительных фондов по версии Forbes, в 2015-м - в топ-10 крупнейших благотворительных фондов России по версии МИА «Россия сегодня», с 2015 года признается журналом «Огонек» одним из крупнейших частных благотворительных фондов в России.
Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» основана в 2014 году и занимается российскими и международными проектами в сфере книжной культуры. С 2011 года проходит организуемый Ассоциацией «МФЧ» чемпионат России по чтению вслух «Открой рот», в котором принимают участие более 120 городов России. Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница», проходящий в 30 регионах России, стал победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации.
En+ Group — ведущий мировой вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Активы компании включают в себя электростанции мощностью 19,7 ГВт, более ¾ из которых приходится на ГЭС, и контрольный пакет акций второго по размеру в мире производителя алюминия ОК РУСАЛ, чьи заводы способны производить 3,9 млн тонн алюминия в год и являются основным потребителем энергии, вырабатываемой на активах En+ Group. Компания реализует уникальную комплексную программу защиты озера Байкал, включающую в себя не только экологические, но и культурные мероприятия; активно взаимодействует с авторитетными российскими и международными экологическими организациями, среди которых Всемирный фонд дикой природы (WWF), национальный фонд «Страна заповедная», некоммерческие партнерства «Большая байкальская тропа», «Возрождение земли Сибирской» и «Защитим Байкал вместе».