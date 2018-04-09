Группа черных лесорубов причинила более 56 миллионов рублей ущерба лесному фонду Иркутской области

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В ходе рейда на территории Балаганского лесничества сотрудниками полиции совместно с представителем Министерства лесного комплекса пресечена незаконная рубка деревьев породы сосна в объеме около 8,6 тысяч кубометров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

На месте происшествия – в 135 километрах от районного центра – сотрудниками полиции задержаны и доставлены в отдел полиции девять мужчин, подозреваемых в нелегальной заготовке леса в особо крупном размере.

Полицейские изъли спецтехнику, бензопилы и сортимент леса. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превышает 56 миллионов рублей.

Следователями отделения полиции межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. По ходатайству следствия судом в отношении 2 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестеро подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.