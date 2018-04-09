Сбербанк в Забайкалье увеличил обороты по безналичным расчетам

За первый квартал текущего года в Забайкальском крае оборот безналичных расчетов в обслуживаемой Сбербанком торгово-сервисной сети превысил 11 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 12%.

«Наш банк – один из крупных эмитентов банковских карт. Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты имели как можно больше возможностей для использования безналичной оплаты. На сегодняшний день парк pos-терминалов, установленных Сбербанком в различных организациях торговли и сферы услуг Забайкальского края, насчитывает около 12 тысяч устройств», - комментирует начальник сектора по продажам продуктов эквайринга Читинского отделения Сбербанка Евгения Подколзина.

Оформить заявку на подключение эквайринга организации могут на сайте Сбербанка. В рамках предоставления услуги банк предлагает различные технические решения, позволяющие организовать быстрые расчеты при наличии любого вида связи. Установка, обслуживание оборудования, а также обучение сотрудников компании осуществляется бесплатно.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.