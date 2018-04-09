Дальневосточный банк формирует кадровый резерв

В числе крупнейших компаний-работодателей Дальневосточный Банк представил студентам и выпускникам актуальные вакансии и возможности трудоустройства в ходе «Дня карьеры-2018», площадкой которого стал кампус ДВФУ и «Ярмарки мест практики-2018», состоявшейся во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС).

Сотрудники Управления по работе с персоналом обсудили с соискателями перспективы сотрудничества в части прохождения производственной или преддипломной практики, рассказали о преимуществах работы в одном из ведущих банков Дальнего Востока и Сибири.

— Для меня мероприятие, в первую очередь, полезно тем, что позволяет пообщаться с представителями предприятий напрямую. Сложно зайти в банк и поговорить с сотрудником, который расскажет об условиях работы, а сегодня я не только получил полную консультацию специалистов Дальневосточного банка, но и сразу заполнил анкету на интересующую меня позицию, — подчеркнул выпускник Школы экономики и менеджмента ДВФУ Сергей Петров.

Дальневосточный банк, уделяя большое внимание формированию кадрового резерва, регулярно принимает участие в подобных ярмарках вакансий, чтобы сотрудничать с молодыми специалистами, оценивая их возможности и потенциал.

— С выпускниками обсуждались вакансии, на которых мы рассматриваем соискателей без опыта, варианты прохождения практики и стажировки от подразделений розничного бизнес. Большое количество молодых людей видит себя в будущем сотрудниками нашего Банка и рады возможности познакомиться с основами работы в финансовом учреждении, — отметила ведущий специалист Управления по работе с персоналом Дальневосточного банка Александра Степанюк.