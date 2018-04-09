Банк Авангард с 1 мая 2018 года изменит условия предоставления услуги SMS-информирования

В связи с многократным повышением мобильными операторами тарифов на отправку SMS с 1 мая 2018 года банк Авангард изменит условия предоставления услуги SMS-информирования. Стоимость составит 49 рублей в месяц, независимо от общего количества счетов и карт клиента. При этом SMS с кодами доступа банк будет направлять бесплатно. Если за прошедший месяц клиентом не было получено ни одного платного SMS-уведомления, плата взиматься не будет. Для участников зарплатных проектов банка SMS-уведомления останутся полностью бесплатными.

Напомним также, что в апреле банк ввел бесплатный сервис push-уведомлений, который можно подключить в мобильном приложении Авангарда на iOS и Android. Содержание push-уведомлений полностью соответствует информации, получаемой клиентами банка посредством SMS.

Мобильное приложение банка можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Для входа в мобильное приложение, как и в интернет-банк, используются установленные клиентом логин и пароль. Если клиент еще не пользовался мобильным приложением или интернет-банком, для первого входа в качестве логина используется номер карты, а в качестве пароля – кодовое слово. Если клиент забыл кодовое слово, можно получить одноразовый пароль для входа в любом банкомате банка Авангард.

После установки мобильного приложения в разделе «Настройки» нужно активировать бесплатные push-уведомления. В дальнейшем можно изменять способ получения уведомлений в настройках мобильного приложения или интернет-банка.

Коды доступа для подтверждения операций в интернет-банке и онлайн-магазинах будут доставляться в бесплатных SMS-уведомлениях, даже если у клиента подключены push-уведомления. Также бесплатно будут доставляться SMS, если клиенту по каким-либо причинам не было доставлено push-уведомление об операциях повышенного риска.