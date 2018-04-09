В марте Сбербанк заработал 66,8 млрд руб. чистой прибыли. Опубликованы Финансовые результаты банка по итогам 1 квартала 2018 года

Сбербанк обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2018 года в методику внесены уточнения. В целях сопоставимости данные за 2017 год также рассчитаны в соответствии с новой методикой.

Ключевые факты марта:

В марте банк заработал 66,8 млрд руб. чистой прибыли.

В марте банк выдал 250 млрд руб. розничных кредитов – второй по величине месячный объем после декабря 2017 года.

Банк сократил в марте объем просроченной задолженности на 8,9 млрд руб.

Отношение расходов к доходам за 1 квартал составило 30,1%, что лучше показателя за аналогичный период прошлого года.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:



«Основным драйвером улучшения финансовых показателей стало развитие розничного бизнеса. Продолжается рост кредитного портфеля, особенно ипотечного, который с начала года увеличился на 5%. Доходы от операций с банковскими картами, на которые приходится половина всех комиссионных доходов, увеличились на 26,6%».

Комментарии по итогам 1 квартала 2018 года:



Чистый процентный доход банка увеличился относительно 1 квартала прошлого года на 7,2% и составил 301,3 млрд руб. Рост обусловлен увеличением объема работающих активов и снижением стоимости привлеченных средств клиентов.



Чистый комиссионный доход увеличился на 18,4% до 90,8 млрд руб. Состав статей, приносящих наибольший прирост комиссионного дохода, сохраняется: операции с банковскими картами и эквайринг (+26,6%), расчетные операции (+17,7%) и реализация страховых продуктов (+34,1%).



Операционные расходы увеличились на 8,9%, что ниже темпа роста операционных доходов до резервов (9,6%). Переход к более равномерному распределению расходов на годовом горизонте продолжится до конца 2018 года. Отношение расходов к доходам улучшилось относительно 1 квартала прошлого года на 0,2 п.п. и составило 30,1%.



Расходы на совокупные резервы составили 38,8 млрд руб., что на 20,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Созданные на 1 апреля 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,5 раза.



Прибыль до уплаты налога на прибыль за 1 квартал составила 246,6 млрд руб., чистая прибыль составила 195,9 млрд руб., в том числе за март – 66,8 млрд руб.

Активы в марте выросли на 1,2% до 23,4 трлн руб. в основном за счет кредитного портфеля и счетов ностро.



В марте корпоративным клиентам выдано кредитов на 1,1 трлн руб. За квартал выдано 3,1 трлн руб. – в 1,7 раза больше чем год назад. Кредитный портфель увеличился на 0,6% и на 1 апреля составил 12,0 трлн руб.



Частным клиентам в марте предоставлено 250 млрд руб. Это второй по величине месячный объем после декабря 2017 года. Общий объем выданных за квартал кредитов превысил 650 млрд руб. – в 1,8 раза больше, чем год назад. Портфель за месяц увеличился на 1,9% и составил 5,15 трлн руб.



Плановая работа по возврату проблемной задолженности как корпоративных, так и частных клиентов позволила снизить объем просроченной задолженности в марте на 8,9 млрд руб. Вследствие этого доля просроченной задолженности в портфеле снизилась с 2,5% до 2,4%. Данный показатель остается существенно ниже среднего уровня по банковской системе (8,7% на 1 марта 2018 года без учета Сбербанка).



Портфель ценных бумаг в марте изменился незначительно – сократился на 0,1% до 2,55 трлн руб.



Средства юридических лиц в марте выросли на 2,9% до 5,7 трлн руб. Средства физических лиц увеличились на 0,3% и составили 12,0 трлн руб. Совокупный объем клиентских средств вырос в марте на 196 млрд руб. или на 1,1% до 17,7 трлн руб.

Величина базового и основного капитала Сбербанка совпадает в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 апреля 2018 года составляют 3 084 млрд руб. Рост базового и основного капиталов в марте обусловлен включением прибыли за второе полугодие 2017 года в базовый капитал после аудита отчетности банка за 2017 год.



Величина общего капитала на эту же дату составляет 3 881 млрд руб. Его рост в марте обусловлен заработанной прибылью.



Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились по оперативным данным на 0,3 трлн руб. до 24,1 трлн руб. в основном за счет кредитов клиентам.



По оперативным данным значения нормативов, рассчитанные для ПАО Сбербанк, на 1 апреля 2018 года составили:

Н1.1 – 12,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%)

Н1.2 – 12,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%)

Н1.0 – 16,1% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%)

Показатели ПАО Сбербанк за 1 квартал 2018 года (РПБУ, неконсолидированные данные)