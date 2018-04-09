Лизинговая компания второй раз подала иск к «ИрАэро» на 526 млн рублей

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в марте 2018 года второй раз подала иск к иркутской авиакомпании «ИрАэро» на 525,96 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА «Байкалпост» со ссылкой на материалы суда.

Фото: ruspotting.net

ГТЛК в январе 2018 года подала два иска в «ИрАэро» — на 282,5 миллиона рублей и на 525 миллионов. В конце января заявление на 525 миллионов было отозвано истцом.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы. В документах уточняется, что речь идёт о 348,8 миллиона рублей задолженности по арендным платежам, 45 миллионов рублей неустойки, 2,1 миллиона долларов – задолженности по уплате технических резервов и 174,2 тысячи долларов неустойки. Заседание суда назначено на 18 апреля.

В конце марта прошло Арбитражный суд Москвы перенёс на 31 мая предварительное заседание по иску ГТЛК к «ИрАэро» на 282,5 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, на заседании 29 марта ГТЛК уточнило исковые требования из-за частичной выплаты задолженности по аренде и попросило взыскать с «ИрАэро» 122,5 миллиона задолженности по уплате арендных платежей, 19,4 миллиона рублей неустойки, а также 1,6 миллиона долларов – задолженность по уплате технических резервов и 489,6 тысячи долларов неустойки.

«ИрАэро» не признало требований и заявило встречный иск к ГТЛК на 368,2 миллиона рублей. Также авиакомпания заявила ходатайство о привлечении к рассмотрению дела компании «ПауэрДжет». Заявление оставлено судом открытым.

Иски ГТЛК и «ИрАэро» будут рассматриваться вместе. Перенос заседания на 31 мая связан с необходимостью формирования правовой позиции обеих сторон.