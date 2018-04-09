В Иркутске задержан подозреваемый в совершении серии интернет-мошенничеств

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В Иркутске задержан 24–летний братчанин, подозревающийся в совершении серии мошенничеств посредством сайта купли-продажи товаров.

В январе 2018 года в полицию обратился 42-летний мужчина и сообщил, что стал жертвой мошенников. Как выяснили оперативники, пострадавший хотел приобрести автомобиль на интернет-ресурсе и в качестве предоплаты перевел 10 тысяч рублей продавцу, после чего последний перестал выходить на связь.

В результате полицейские задержали молодого человека, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за мошенничество. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого были изъяты предметы, предположительно используемые для совершения противоправных деяний – банковская карта,мобильный телефон и сим-карта.

В настоящий момент полицейские установили шесть дополнительных фактов преступной деятельности задержанного.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, жертвами обмана стали жители Братска, Приморья и Улан-Удэ.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.