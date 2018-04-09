В Иркутске пройдет поддельное «БайкалМотоШоу»

В Иркутске появились объявления о проведении «БайкалМотоШоу». Название и логотип мероприятия на листовках плагиатят логотип Фестиваля тюнинга БайкалМоторШоу (БМШ), который с 2014 года проводится под эгидой Drom.ru. Ни оргкомитет БайкалМоторШоу, ни Drom.ru не имеют к этому мероприятию никакого отношения. В Drom.ru предполагают, что организаторы решили заработать на раскрученном бренде в расчете на то, что зрители не заметят подмену (отсутствие буквы в названии).

Фото: drom.ru. Поддельная афиша

Отмечается, что на интернет-ресурсе организаторов фальшивого БМШ практически полностью скопированы символика, даты и общий формат оригинального фестиваля, билетная программа, номинации и текст регламента. При этом по состоянию на утро 9 апреля не назван ни один экспонат-участник мероприятия, отсутствует и призовой фонд. Не оглашаются также принципы судейства и выявления победителей.

Фото: drom.ru. Официальная афиша

Фестиваль тюнинга в Иркутске проводится с 2005 года, за 13 лет было представлено около двух тысяч уникальных проектов, мероприятие посетило более 300 тысяч зрителей. С 2015 года Drom.ru продвигает формат в другие регионы: Краснодар, Екатеринбург и Красноярск. В декабре 2017 года Drom.ru объявил календарь фестивалей на текущий год: 2-3 июня УралМоторШоу в Челябинске и 15-16 сентября — ЮгМоторШоу в Краснодаре. Фестивалю в Иркутске в этом году решили дать передышку как из-за занятости команды, так и в расчете на то, что в 2019 году удастся собрать еще более сильную экспозицию и привлечь больший зрительский интерес.