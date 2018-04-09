Проект ВЭБа «Идея на миллион» ищет инновационные стартапы в Улан-Удэ

Партнер Внешэкономбанка Open Innovations Startup Tour 9 - 10 апреля в Улан-Удэ проводит очередной этап отбора лучших инновационных проектов. К участию приглашаются технологические компании с прорывными разработками для любых отраслей и на любой стадии готовности – от идеи до коммерческого продукта. Авторы самых перспективных и проработанных идей пройдут отбор и станут героями программы «Идея на миллион».

В этом году в фокусе «Идеи на миллион» – инновации в регионах. Open Innovations Startup Tour - крупнейшее российское мероприятие по поиску и отбору новых инновационных проектов, которое ежегодно организует Фонд «Сколково» при участии других институтов развития. Этапы Startup Tour 2018 проходят в Перми, Красноярске, Южно-Сахалинске, Тюмени, Ижевске, Калининграде, Ульяновске, Белгороде, Улан-Удэ, Великом Новгороде и Краснодаре. «Идея на миллион» не ограничена географией тура – заявки на участие принимаются из любого города России.

«У проекта две задачи. Во-первых, с его помощью мы рассчитываем популяризировать технологическое предпринимательство. Российская стартап-экосистема молодая, ее развитие нужно поддерживать не только инвестициями и инфраструктурой, но и формируя интерес к такой деятельности в обществе. Важно, чтобы истории успеха были на слуху, инноваторы, ученые и инженеры из любой точки России видели реальные кейсы развития идеи в коммерческий бизнес. Популяризация успеха – хороший инструмент мотивации. Вторая задача – поиск проектов, основанных на использовании прорывных технологий, и их поддержка в части доработки продуктов, привлечения инвестиций и выхода на рынок, в том числе международный. Чтобы эффективно решить обе задачи, в новом сезоне мы планируем дополнить телевизионный формат онлайн версией с самостоятельным контентом. Если телешоу – это скорее продвижении темы у широкой аудитории, в онлайне мы планируем делать проект, прежде всего, интересный профессиональному инвесторскому и стартап-сообществу», – рассказал Алексей Иванченко, заместитель председателя Внешэкономбанка – член правления.

Подать заявку на участие можно на сайте идеянамиллион.рф.

Инициатор проекта «Идея на миллион» – государственная корпорация Внешэкономбанк. Партнеры – Фонд «Сколково» и Фонд развития интернет-инициатив. Координатор – ООО «ВЭБ Инновации».