Потребление электроэнергии в Иркутской области в марте 2018 года увеличилось на 5,9%

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в марте 2018 года увеличилось на 5,9 % относительно марта 2017 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ), потребление электроэнергии в Иркутской энергосистеме за март 2018 года составило 4987,9 млн кВт•ч, что на 5,9 % выше аналогичного показателя 2017 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за март 2018 года составила 3898,4 млн кВт•ч, что на 4,3 % ниже аналогичного показателя 2017 года.

При этом суммарная выработка ТЭС и электростанций промпредприятий региона увеличилась на 10,0 % относительно марта 2017 года, составив 1294,3 млн кВт•ч. Суммарная выработка ГЭС снизилась на 10,1%, составив 2604,1 млн кВт•ч.

В 1-м квартале 2018 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 15383,8 млн кВт•ч, что больше объёма потребления в 1-м квартале 2017 года на 4,7 %.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в 1-м квартале 2018 года составила 12710,9 млн кВт•ч, что на 2,6 % больше объёма выработки за аналогичный период 2017 года.

Потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась, в том числе, за счет перетока электроэнергии из смежных энергосистем. Объем перетока в Иркутскую энергосистему в марте 2018 года составил 1089,5 млн кВт•ч. С начала 2018 года его величина достигла 2672,9 млн кВт•ч.

Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, рост потребления электроэнергии в энергосистеме Иркутской области связан с более низкой температурой наружного воздуха. В марте текущего года среднемесячная температура составила -6,9 °С, что на 3,4 °С ниже температуры аналогичного периода 2017 года. Кроме того, увеличение потребления обусловлено вводом новых потребителей – нефтеперекачивающих станций (НПС) ООО «Транснефть-Восток»: в июне и августе 2017 года введены НПС-3 и НПС-6, в сентябре 2017 года - НПС-8 и НПС-9.