Количество предприятий в Иркутской области сокращается второй год подряд

По состоянию на 1 января 2018 г. в Иркутской области учтено 62,2 тыс. организаций (включая филиалы и другие обособленные подразделения). За год их количество сократилось на 3,9% (в 2016 г. – на 5,1%; до этого фиксировался рост). Наряду с юридическими лицами экономическому развитию способствуют индивидуальные предприниматели, которых на начало года зарегистрировано 62 тысячи. Динамика их числа неоднозначна, возможны изменения в любую сторону (в 2017 г. – рост на 1,6%). Такие данные приводит Иркутскстат.

И это – не просто цифры. За ними – состояние экономической активности, предпринимательский климат, зависящий не только от законов, принимаемых на самом высоком уровне. Не зря для анализа ситуации в отношении хозяйствующих субъектов введены понятия, аналогичные демографическим, рассчитываются коэффициенты рождаемости (регистрации), ликвидации и конечный результат – показатель прироста.

«Мёртвые души»

В последнее время активизировалась ликвидация: если прежде официально ликвидировалось за год около 4 тысяч организаций, то 2016-м – 8120, 2017 – 7021. Причины разные, но главная – ликвидация недействующих организаций по решению регистрирующего органа (в 2017 г. – 76,7% от всех ликвидированных субъектов). Правом чистки реестра, удаления из него «мертвых душ», когда-то зарегистрированных, но никак себя не проявивших, наделены налоговые органы. Процедура может занять несколько месяцев, но дает реальный результат. Случается прекращение деятельности по решению учредителей (17,8%) или суда (2,9%), а также в результате слияния, присоединения, преобразования (2,6%).

Общий итог наиболее ощутим по коммерческим организациям, нацеленным на прибыль, за год в расчете на 1000 таких субъектов утрачено 47 (в целом по региону – 38). Больше других подверглись ликвидации акционерные общества и унитарные предприятия. А прирост наблюдался среди отдельных типов некоммерческих организаций (казачьи общества, фонды, общины коренных малочисленных народов, религиозные и общественные, а также автономные некоммерческие организации).

Активнее других ликвидировались субъекты иностранной и совместной с иностранцами собственности, их коэффициент прироста – минус 110-119 на 1000. Положительный показатель сложился только по собственности региона (+25 на 1000 организаций), общественных и религиозных организаций (+10).

Наиболее уязвимые сферы

В зависимости от сферы деятельности. Деловая активность, прирост хозяйствующих субъектов были характерны для добывающих и транспортных организаций, гостиниц, ветлечебниц, госуправления и обеспечения военной безопасности, социальной сферы (здравоохранение и предоставление социальных услуг, культура и спорт, досуг и развлечения), а также общественных организаций, субъектов, занимающихся архитектурой, инженерно-техническим проектированием и т.д.

Печальная участь коснулась многих видов деятельности, но наибольшая убыль организаций (более 100 из 1000, числившихся в реестре) отмечена в сфере страхования и телекоммуникаций, в производстве нефтепродуктов, электронных и оптических изделий, текстильном, кожевенном, металлургическом производстве.

Застройка спасает Иркутский район

По-разному складывается ситуация в муниципальных образованиях региона. В 12-ти муниципалитетах (из 42-х) в течение 4-5 лет происходит убыль организаций, в 11-ти – снижение числа предпринимателей. Чаще всего территориально они не совпадают, но в Тулуне, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеудинском районах этот длительный процесс затронул одновременно юридических и физических лиц.

Стабильное развитие на протяжении 5 лет демонстрирует только Иркутский район, что во многом связано с активным жилищным строительством. С ростом населения в этом муниципалитете возрастает число организаций и предпринимателей. Иркутское районное муниципальное образование лидирует по наличию смельчаков, решившихся завести собственное дело без регистрации юридического лица, – 34 человека в расчете на 1000 жителей. В Ольхонском районе – чуть меньше (33), в Иркутске, Бодайбинском, Баяндаевском районах – 31. В Ангарске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Казачинско-Ленском, Слюдянском, Усть-Кутском районах – по 27-28 предпринимателей на 1000 населения (в целом по области – 26).

И очень слаба предпринимательская инициатива в Заларинском, Зиминском, Усольском, Черемховском, Аларском районах, где свою нишу сумели найти 15-17 человек на 1000 жителей, в Тулунском районе – 14.