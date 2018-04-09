В галерее Виктора Бронштейна 13 апреля пройдет день открытых дверей

В галерее Виктора Бронштейна 13 апреля пройдет день открытых дверей – вход на все действующие экспозиции будет свободным.

– Акция направлена на то, чтобы познакомить как можно больше людей с современным искусством. Мы планируем устраивать такое мероприятие ежемесячно. В удобное время с 11 до 20 часов гости смогут бесплатно посетить все интересные им выставки, – рассказала директор галереи Ольга Бронштейн.

Посетители побывают на трех разноплановых экспозициях.

Выставка скульптур и авторских кукол Даши Намдакова. Это единственная в мире постоянно действующая экспозиция работ всемирно признанного скульптора. Его творчество представлено монументальной и малой пластикой.

Выставка бурятского художника Жамсо Раднаева «Завтра будет теплый день». На полотнах изображена спокойная повседневность: первый снег, зимние забавы, тихий вечер в степи, чтение письма. Но сюжеты работ далеки от обыденности. Добрая, теплая и чуть сказочная атмосфера есть в каждой картине мастера.

Дебютная выставка молодой иркутской художницы Анастасии Ижганайтене. В монументальных полотнах отображено все, что волнует автора. Обыденные явления она передает с помощью метафор. В цветовой гамме картин Анастасия не допускает повторений. Каждая ее работа – необычные комбинации оттенков, игра красок.

В день открытых дверей с 15 часов и до закрытия галереи посетители смогут побывать в импровизированной мастерской художницы в одном из выставочных залов, где на глазах у зрителей Анастасия Ижганайтене будет писать новую картину. В 18 часов она проведет авторскую экскурсию по своей персональной выставке. Гости из первых уст узнают историю создания каждой работы.

Возрастное ограничение 0+.

Вход свободный.

Адрес: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3, телефон: (3952) 75-60-30.