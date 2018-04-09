РУСАЛ может объявить технический дефолт

Компания РУСАЛ считает, что включение в санкционный список США несет для неё риски технического дефолта по ряду её кредитных обязательств, заявляет компания в своем сообщении на Гонконгской фондовой бирже.

РУСАЛ отмечает, что негативный эффект из-за включения компании в санкционный список с высокой вероятностью может оказаться существенным для бизнеса и перспектив развития. При этом РУСАЛ намерен исполнять свои обязательства.

В пятницу 6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских чиновников и бизнесменов, а также некоторых компаний. В том числе, в списке оказалась компания РУСАЛ и её основные акционеры Олег Дерипаска (48,13%) и Виктор Вексельберг (26,5%). На фоне новости акции РУСАЛа на Московской бирже в пятницу потеряли 17,5%.

Сегодня акции компании, торгующиеся на Гонконгской фондовой бирже, упали более чем на 40% отыгрывая новости пятницы и сегодняшнее заявление.

Также в сообщении компании отмечается, что публикация годового отчета может быть отложена.