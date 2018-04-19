Доля вакантных площадей на рынке складской недвижимости сокращается

В 1 квартале 2018 г. доля вакантных площадей на рынке складской недвижимости снизилась на 0,7 процентных пунктов по сравнению с аналогичным показателем за 4 квартал 2017 г. и составила 7,1%, что эквивалентно 955 тыс. кв. м в абсолютном выражении. Данный показатель достигнут впервые с 2014 г. и является позитивным сигналом для рынка.

За первые три месяца на рынок складкой недвижимости Московского региона было выведено около 77,6 тыс. кв. м качественных складских площадей, что почти на 30% превышает показатель ввода аналогичного периода в 2017 г.

Владислав Рябов, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости, земле, отмечает: «Начало 2018 г. стало успешным для отдела складской и индустриальной недвижимости компании Knight Frank, мы закрыли более 130 тыс. кв. м сделок в готовых и введенных в эксплуатацию объектах. Данный факт свидетельствует о стабильно высоком спросе как от российских, так и от иностранных компаний на складскую недвижимость в Московском регионе, а также о том, что качественных готовых к въезду складов в данной локации становится меньше. В 2018 г. мы ожидаем ввод на рынок около 800-900 тыс. кв. м складских площадей, более 50% из которых будут построены по схеме built-to-suit или с привлечением генерального подрядчика. Однако, на фоне высокого спроса запрашиваемая ставка аренды в I квартале 2018 г. скорректировалась в меньшую сторону. Это связано с тем, что некоторые крупные девелоперы продолжают выводить на рынок качественные объекты по низким ставкам. Данный тренд по нашим оценкам продлится до второй половины 2018 г., далее по мере существенного сокращения вакантных площадей, ставка аренды начнет расти».

На фоне стабильно высокого спроса на качественную складскую недвижимость в Московском регионе, доля вакантных площадей продолжит постепенно снижаться, и к концу 2018 г. может составить 5,5-6%.