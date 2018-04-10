Аналитик «Альпари»: «Возможно, в минувшие выходные была пройдена точка невозврата»

Последние события в российско-американских отношениях имеют очень большое значение для российской экономики и финансовых рынков. Возможно, в минувшие выходные была пройдена точка невозврата, считает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

«Начнем с политики, если США нанесут удар в Сирии, под который попадут российские военные, то Россия, разумеется, ответит. В результате человечество реально может оказаться на грани мировой войны», - говорит эксперт.

В истории такая ситуация была не раз. Другое дело, что тогда не было ядерного оружия. Геополитическая ситуация уже вызвала обвал на российском рынке акций, хотя рубль пока держится. Однако в случае дальнейшего обострения ситуации валютный рынок не остается в стороне. Соответственно, снова пойдут разговоры о его полном или частичном административном регулировании. Есть достаточно серьезные риски повторения ситуации конца 2014 года.

Теперь о уже свершившемся, то есть о санкциях, которые фактически разрушают акционерный капитал одной из крупнейших российских публичных компаний – «Русала». В список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США, внесены семь российских предпринимателей с суммарным состоянием $36,7 млрд, мировой алюминиевый лидер UC Rusal и группа En+, успевшая провести IPO в Лондоне в конце прошлого года, а также руководители «ВТБ», «Газпромбанка» и «Газпрома».

Всего в санкционный список добавлены 24 человека и 14 компаний. Активы физических и юридических лиц из списка SDN подлежат блокировке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США нельзя вести с ними бизнес; кроме того, физлицам запрещается въезд в США. Но принятый в прошлом году закон CAATSA делает положение россиян, попавших в список SDN, ещё более тяжелым: теперь США следят за операциями таких лиц по всему миру и готовы наказывать их помощников из любых юрисдикций.

Аналитик обращает внимание, что «Русал» – это компания, общий размер долга которой на конец 2017 года составлял $8,5 млрд., чистый долг - $7,6 млрд. EBITDA (операционная прибыль + амортизация) холдинга в прошлом году была $2,1 млрд. Цифры, по мнению аналитика «Альпари» не очень, а потому есть вероятность, что рано или поздно состоится национализация компании. Вопрос только в том, кто следующий?!

Удар может быть нанесен по любой российской компании, включая «Сбербанк» и «Газпром». «Сбербанк» – это основные вклады граждан, «Газпром» – это бюджет.

Чем может ответить Россия?! Арсенал мер известен. Национализация активов американских компаний в России и, главное, мораторий на выплату внешних суверенных и корпоративных долгов. Решения Владимира Ильича Ленина оказались очень востребованы, спустя сто лет. Как следствие, могут быть заморожены российские инвестиции в американские суверенные облигации. Если, конечно, их не продать вовремя.

У Кремля сложный выбор. Идти на обострение с точки зрения экономики очень не желательно. Однако если промолчать, Вашингтон это воспримет как слабость. «Если, выбирая между позором и войной, вы решите выбрать позор, то сначала получите позор, а потом войну» – об этом говорит общеизвестный афоризм и исторический опыт.

Ну и конечно, глобальный кризис не за горами. Пузырь на американском рынке акций может сдуться в любой момент: вероятность этого в последнее время сильно выросла. И не факт, что новый кризис без серьезных потерь переживут сами США и их союзники в Европе.

В любом случае покупать российские акции ещё пока рано, считает Александр Разуваев.