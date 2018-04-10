Байкал Бизнес Форум - 2018. Существует ли универсальная формула успеха для бизнеса?

Вопрос риторический. Но если вы спросите любого успешного предпринимателя в чем его секрет, то, без сомнения, получите ряд компонентов, важных именно для него.

Так как найти собственную формулу?

17-18 мая состоится уже третий по счету Байкал Бизнес Форум. С каждым годом его размах становится всё шире, а программа насыщеннее. Организаторы Форума – сотрудники Фонда Поддержки Предпринимательства Иркутской области – заявляют об обновленном формате проведения:

Только практика, только работающие методики, только успешные технологии

Успех любого предпринимателя именно в том, что его бизнес не походит ни на какой другой. Мы видим свою задачу в предоставлении предпринимателям качественных инструментов развития: инновации, упрощенный выход на новые рынки, экспорт, финансовые технологии, институты масштабирования, инвестиционные инструменты, государственные программы, сертификация, обучение, кадровые продукты. Планируя Байкал Бизнес Форум 2018, мы поставили в приоритет многообразие практических инструментов развития. Задача предпринимателя – оценить их и собрать собственный набор инструментов, свою личную формулу успеха.

В этом году мы выделили несколько основных тем Форума: производство всех уровней, сельское хозяйство, туризм, комфортная городская среда, цифровая экономика, внешнеэкономическая деятельность. Уверены, предприниматели, посетившие форум, найдут много идей для совершения качественного рывка в развитии своего бизнеса. Традиционно на Форуме выступит Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В его ежегодном инвестиционном послании будет описание основных экономических трендов Иркутской области на ближайший период.

Настоящий предприниматель умеет использовать возможности, а Байкал Бизнес Форум 2018 - это собрание передовых технологий, ресурсов, контактов, методик и практик.

Подробная информация о Форуме на сайте: www.bbf2018.ru

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