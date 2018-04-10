Ирина Ежова покинула пост главврача Иркутского перинатального центра

Экс-спикер думы Иркутска Ирина Ежова покинула пост главврача городского перинатального центра – у нее истек срок трудового договора, а новый заключать не стали. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Иркутской области.

Конкурс на замещение должности главного врача иркутского городского перинатального центра пока не объявлен. Временно исполнять его обязанности будет заместитель главврача по клинико-экспертной работе, врач-акушер-гинеколог второй квалификационной категории Оксана Токунова.

Напомним, Ирина Ежова возглавляла это медучреждение с 2002 года. В сентябре 2014 года была избрана депутатом думы Иркутска шестого созыва, с 2015 года являлась ее председателем. Свои полномочия Ирина Ежова сложила в марте 2018 года.

Слухи о смене руководства перинатального центра ходили с 2017 года. Коллектив медицинского учреждения дважды выступал в защиту Ирины Ежовой – в мае прошлого года и сейчас, в апреле 2018 года.