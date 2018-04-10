11 млрд рублей задолжали жители Приангарья за услуги ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги – самые востребованные, но при этом не всегда вовремя оплачиваемые. В минувшем году жителям Приангарья было оказано жилищных услуг на 8 млрд рублей, коммунальных – на 18,1 млрд рублей. При этом осталось не оплачено 5,2% начисленной суммы, к началу января за населением накопилось около 11 млрд рублей долгов. Об этом 9 апреля сообщил Иркутскстат.

Фото: sovetclub.ru

В г. Черемхово и отдельных районах (Братский, Заларинский, Катангский, Киренский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Кутский, Чунский) долг населения составляет 11-18% годовых начислений, а в Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Черемховском, Эхирит-Булагастком районах – 20-26%. Еще хуже положение с платежами в Качугском и Аларском районах (не оплачено 31 и 39% начисленной суммы).

Долги населения – главная причина образования дебиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которая почти вдвое превышает сумму их кредиторской задолженности (соответственно 13,4 и 7,0 млрд рублей). Неплатежи в одном звене порождают проблемы по всей цепочке. При условии своевременных расчетов за жилищно-коммунальные удобства предприятия ЖКХ легко могли бы погасить свои собственные долги.