Примсоцбанк поделился с риелторами опытом проведения сделок по военной ипотеке

3 апреля Примсоцбанк провел семинар на тему: «Военная ипотека как альтернативный финансовый инструмент на рынке жилой недвижимости». Инициатором мероприятия выступила Санкт-Петербургская палата недвижимости.

Главной задачей семинара было ответить на три основных вопроса специалистов по недвижимости: какой объект можно купить-продать по военной ипотеке, в какие сроки и как пройдет сделка, на каких условиях и каким способом продавец получит 100% оплату за объект.

«Нашей целью было доказать, что проведение сделок с военной ипотекой не должно восприниматься профессиональными посредниками рынка недвижимости эксклюзивом, – рассказывает Светлана Климова, начальник отдела ипотечного кредитования филиала ПАО СКБ «Приморья» Примсоцбанк в Санкт-Петербурге – Напротив, участник накопительно-ипотечной системы военнослужащих – полноценный и долгожданный покупатель».

Слушатели приняли активное участие в работе семинара, интересовались отличиями военной ипотеки от других предложений, портретом потенциального потребителя продукта, пошаговыми инструкциями по работе с такими клиентами.

«Семинар оказался информативным для меня. Доступным языком объяснили, где и как проводить сделки с военной ипотекой – делится впечатлениями Елена Кузнецова, риэлтор агентства «Время недвижимости» – Теперь планируем провести семинар у нас в агентстве, для нашего коллектива»

Кредиты в рамках программы «Военная ипотека» на льготных условиях предоставляются участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на приобретение квартир на первичном или вторичном рынке. К преимуществами программы стоит отнести: низкую процентную ставку 9% годовых, возможность получить кредит без подтверждения платёжеспособности, оплату первоначального взноса средствами целевого жилищного займа, ежемесячную оплата по кредиту исключительно средствами ФГКУ «Росвоенипотека».