«Реклама у блогеров как инструмент увеличения продаж» — семинар Университета бизнеса УРАЛСИБ в коворкинге «Атмосфера»

В среду, 11 апреля в 19:00, приглашаем Вас принять участие в офлайн-семинаре Университета бизнеса «Реклама у блогеров как инструмент увеличения продаж», который пройдет в коворкинге «Атмосфера» по адресу: Москва, Ленинский проспект, 109, ТРЦ «РИО», 6 этаж.

Преподаватель – Михаил Карпушин, директор по маркетингу и продукту Getblogger, эксперт по рекламе и аналитике. На семинаре Михаил разберет стратегию работы с блогерами «от А до Я»:

расскажет, как подобрать блогера с релевантной аудиторией и увеличить продажи;

рассмотрит основные ошибки при размещении и рекламы и приведет примеры удачной механики продаж через блогеров;

поделится инструкцией по размещению результативной рекламы у блогеров.

Кроме того, слушатели смогут обсудить с преподавателем собственные кейсы и задать вопросы.

Специально для тех, у кого нет возможности присоединиться к нам в «Атмосфере», Университет бизнеса проведет онлайн-трансляцию.

Регистрация доступна по ссылке.