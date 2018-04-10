Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2017 году

Банк УРАЛСИБ занял 4-е место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в 2017 году. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. Всего в 2017 году клиентам из сегмента МСБ Банком было выдано кредитов на сумму 102,2 млрд рублей.

В настоящее время в линейке кредитных продуктов УРАЛСИБА для малого бизнеса – широкий спектр инструментов: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиции до рефинансирования и услуг лизинга. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться выгодным расчетно-кассовым обслуживанием, подключить удобную бизнес-карту или зарплатный проект. Банк УРАЛСИБ также предлагает комплекс услуг и сервисов для старта и развития бизнеса: сервис регистрации ООО и ИП 1С-Старт, бизнес-плейс услуг для компаний, бесплатное обучение в Университете бизнеса УРАЛСИБА и многое другое.