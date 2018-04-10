2,6 млн рублей задолжала своим работникам энергоснабжающая компания в Приангарье

В отношении ООО «Шелеховской ЭнергоСетевой компании» возбуждено 71 исполнительное производство о взыскании задолженности по заработной плате работникам предприятия.

Комиссия по трудовым спорам шелеховской энергоснабжающей организации вынесла удостоверения о погашении задолженности по зарплате сотрудникам компании и предъявила их на исполнение судебным приставам. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, общая сумма долга за полтора месяца составила 2,6 млн рублей.

Судебные приставы уведомили руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований должностных лиц Управления.

Должником приняты меры к выплате всем сотрудникам заработанных ими денежных средств в полном объеме.