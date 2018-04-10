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2,6 млн рублей задолжала своим работникам энергоснабжающая компания в Приангарье

10 апреля 2018

В отношении ООО «Шелеховской ЭнергоСетевой компании» возбуждено 71 исполнительное производство о взыскании задолженности по заработной плате работникам предприятия. 

Комиссия по трудовым спорам шелеховской энергоснабжающей организации вынесла удостоверения о погашении задолженности по зарплате сотрудникам компании и предъявила их на исполнение судебным приставам. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, общая сумма долга за полтора месяца составила 2,6 млн рублей. 

Судебные приставы уведомили руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований должностных лиц Управления. 

Должником приняты меры к выплате всем сотрудникам заработанных ими денежных средств в полном объеме.

 

 

 

 

 


/ СИА /
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