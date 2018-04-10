Туризм в Приангарье вышел на новый виток развития

В Иркутском выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» стартовал новый сезон. 28 марта его открыла одна из самых любимых иркутянами выставок — «Байкалтур». Главное региональное событие туристической индустрии в этом году состоялось уже 21-й раз.

Стоит отметить, что «Сибэкспоцентр» — единственный выставочный комплекс в Восточной Сибири — регулярно собирает на своей площадке ведущих российских и зарубежных представителей различных отраслей экономики, бизнеса, науки, некоммерческих организаций, известных спикеров и опытных экспертов. Как считает генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Шаповалов, своей деятельностью выставочный центр способствует привлечению внимания к нашему региону, а также продвигает его на общероссийском и международном уровне, повышая конкурентоспособность Приангарья.

— Наша главная задача — работать на развитие Иркутской области, сделать жизнь здесь лучше и интереснее, — подчёркивает Андрей Геннадьевич.

Программа для всех и каждого

Выставка Байкалтур полностью отвечает этой задаче, поскольку развитие туризма сейчас — государственная стратегия. А Иркутская область, где расположен главный водоём нашей планеты, так называемый колодец мира, уже по определению — регион туристический.

— Развитие туризма — это взаимный обмен между людьми, который способствует тому, что мы лучше узнаём друг друга, находим новых друзей, сотрудничаем, — обратилась на открытии выставки к её гостям и участникам заместитель председателя регионального правительства Валентина Вобликова. — Приангарье славится самобытностью — здесь в мире и согласии живут более 160 народностей. На этой выставке можно познакомиться с культурой этих народов. Пусть путешествия по нашему региону доставляют вам много хороших впечатлений!

Действительно, четыре дня, пока работала экспозиция Байкалтура, у гостей масштабного мероприятия была уникальная возможность познакомиться с популярными услугами туристского рынка, а также новыми туристскими маршрутами как по Иркутской области, так и по нашей стране, и даже за рубежом. Можно было узнать много полезного о тенденциях медицинского туризма, побывать на деловых мероприятиях — различных круглых столах, где разворачивались дискуссии по современным проблемам туриндустрии. Кроме этого, организаторы экспозиции позаботились о том, чтобы посетители смогли поучаствовать в творческих презентациях, мастер-классах, концертах и даже кулинарных дегустациях. В общем, программа была насыщенной и рассчитанной на любые запросы.

— Хорошо, что такие выставки происходят в Иркутске, что у нас есть люди, заинтересованные в том, чтобы продвигать нашу область и её туристский потенциал, — поделился своими впечатлениями от происходящего один из гостей, известный иркутский спортсмен, олимпиец, конькобежец Артём Детышев. — Мне было интересно посетить выставку, посмотреть экспозиции. Во-первых, потому что сюда приезжают участники из других регионов, во-вторых, здесь можно пообщаться с людьми в непринуждённой обстановке и всё потрогать своими руками. И кстати, экспозиций в этом году на выставке больше, чем в прошлом.

От Кореи до Сочи

А посмотреть реально было на что: Байкалтур-2018 предоставил возможность подробно ознакомиться с туристским потенциалом Байкальского региона, Сибири и Дальнего Востока, западных регионов страны, в частности, Санкт-Петербурга и Сочи, а также с туристическими объектами Монголии, Китая, Турции, Республики Кореи — её экспозиция занимала одну из самых больших площадей выставочного зала.

Как рассказала мне менеджер Центра туризма Кореи Наталья Цой, в Иркутск приехала большая делегация представителей медицинских центров этой страны — 15 лечебных учреждений презентовали свои услуги сибирякам. Но самое необычное заключалось в том, что течение двух дней посетители не только получали общую информацию об этих учреждениях. Можно было принести свои медкарты, результаты исследований и снимки и бесплатно проконсультироваться с корейскими специалистами, которые, к слову, хорошо говорили по-русски, по различным направлениям — онкологии, дерматологии, педиатрии, ортопедии. Желающих получить такую консультацию было много, как и испытать на себе работу современных массажёров (я тоже не удержалась и сделала массаж кистей рук).

Организаторы корейской экспозиции подготовили для посетителей и другую интерактивную программу: викторины на знание корейского языка, бесплатные мастер-классы, к примеру, по изготовлению цветка лотоса из традиционной корейской бумаги. А девушки могли примерить на себя национальный наряд и сделать фото на память. Здесь же всем, кто интересовался, рассказывали о турах по Корее: как добраться, где жить, куда и на чём поехать. Кстати, такую же презентацию Центр туризма Кореи сделал и для представителей иркутских туристических компаний.

А сами корейские гости отметили хорошую организацию выставки:

— Всё очень удобно, всё рядом. Например, тот же буфет: во-первых, очень вкусно кормили, а во-вторых, не надо искать, куда-то далеко идти, всё в одном здании, — поделилась со мной Наталья Цой. — Кроме этого, понравилось оборудование, которое нам предоставили. В следующем году, если нас пригласят, мы обязательно приедем в Иркутск.

На выставку в следующем году обязательно приедут и наши соотечественники, в частности, представляющие Дальний Восток. В этом меня заверила сотрудница Туристско-информационного центра Приморского края Виктория Дмитриева.

— Мы уже второй год участвуем в Байкалтуре: в 2017-м нас пригласили организаторы, и с прошлого года мы уже точно знали, что приедем сюда снова, и в 2019-м приедем опять, — не колеблясь говорит она.— По программе развития Восточного кольца России, в которой сотрудничают 12 регионов, мы создаём межрегиональные маршруты, показываем людям, что можно побывать у вас, потом у нас, потом отправиться ещё дальше — на Камчатку. Да, цена такого тура может получиться высокой, но зато вы за один раз увидите совершенно разные и абсолютно уникальные точки Дальнего Востока. Конечно, мы хотим познакомить иркутян со своими достопримечательностями, хотя очень многие были, жили, учились в Приморье, но это было давно и люди не видели ни наших мостов, ни океанариума, ни других достопримечательностей. А мы, в свою очередь, любим Иркутск, наши туристы часто спрашивают туры сюда. Мне кажется, у нас много общего — у вас Байкал, у нас — Японское море.

А ещё Виктория особо отметила, что ей очень понравилась чёткая организация выставки, а также хорошая система безопасности.

Байкалтур в помощь

Выставка Байкалтур — прекрасная возможность для экспонентов не только рассказать о своём регионе или продукте, но и самим познакомиться с Иркутском. Я обратила внимание на то, что среди участников мероприятия из других регионов, даже соседних, было много новых компаний, кто и в Иркутск приехал впервые, да и в подобных мероприятиях до Байкалтура участия не принимал. Как, например, Алексей Белозерцев — представитель туристско-информационного центра Красноярского края.

—Для меня всё ново, и конечно, мне интересно, — признался он. — Соседи по выставочному залу у нас очень приятные. Я познакомился со своими коллегами из разных регионов — туристско-информационными центрами Иркутска, Санкт-Петербурга, Владивостока, с другими участниками. И, несмотря на то, что в Красноярске выставочно-деловой центр «Сибирь» больше, чем «Сибэкспоцентр», это не умаляет достоинств иркутской выставки и её значения для развития туризма у вас и у нас. Присутствовать на вашей выставке мы должны обязательно, потому что туристические компании из нашего края заинтересованы во взаимном сотрудничестве и с иркутянами, и с Бурятией: в этом плане для нас очень полезной была рабочая встреча участников проекта «На Великом чайном пути».

Туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга тоже постоянный участник Байкалтура, но вот его представитель Дарья Сафронова приехала в Иркутск впервые. Более того, иркутская выставка в её карьере тоже первая.

— Мне не с чем сравнивать, но мне всё здесь понравилось. Поток людей был достаточный, и задачу, которая стояла передо мной, считаю, выполнила. Посетители выставки задавали много вопросов, а после беседы обещали обязательно приехать, — рассказала она. — Кроме этого, удалось наладить деловые контакты с теми представителями турбизнеса, которые хотели бы сотрудничать с нашим бюро. Моя задача — собрать информацию том, что им интересно, и донести её до своего руководства: у Санкт-Петербурга много планов по разработке маршрутов совместно с другими регионами, налаживанию связей с теми, у кого здесь свои гостиницы, турбазы — ведь они могут стать частью этих маршрутов.

И ещё один новый участник экспозиции-2018 — Турция. Как рассказал мне руководитель делегации из этой восточной страны Adnan Cetin, они давно собирались в Сибирь, потому что этот край им интересен, потому что он «очень красивый и динамичный».

— Мы абсолютно довольны, что приехали, люди хорошо реагируют на наши предложения, с первого же дня работы выставки у нас много посетителей, — говорит наш гость. — Конечно, нам понравились Байкал и Ангара. Мы прогулялись по Иркутску и обратили внимание, что везде по городу размещены билборды с рекламой выставки, информационная работа организаторов Байкалтура поставлена хорошо. И жители Иркутска очень приятные, с вами приятно общаться. Думаем, что у нас здесь хорошие перспективы.

Кстати, все участники выставки, с которыми я общалась, отмечали, что иркутяне — открытые, любознательные и доброжелательные люди, а ещё — очень интересующиеся, много ездят по стране и за границу, много знают, но хотят узнать ещё больше и побывать ещё во многих местах. И Байкалтур им в этом очень помогает.

Близкий Восток

Много нового можно было узнать на выставке и о наших ближайших восточных соседях, таких как Монголия и Китай, хотя, казалось бы, чего мы о них ещё не знаем? Однако иркутяне, которым посчастливилось в дни работы Байкалтура попасть на презентацию туристских продуктов Монголии, говорят, запомнят её надолго. Профессиональные артисты, яркие костюмы, национальное искусство, живой звук — это было настоящее, и при этом совершенно бесплатное, концертное выступление!

— Я хоть и была в Монголии, но это было несколько лет назад, и после презентации захотелось вновь туда съездить, очень «вкусно» наши соседи рассказали о своей стране, — поделилась со мной посетительница выставки Мария Котлова.

— Россия — наш самый важный сосед, мы даже говорим, что Россия — наш брат, — с этого признания началась наша беседа с Ганболд Азжаргал — специалистом по связям с общественностью департамента по туризму мэрии Улан-Батора. — Мы очень вас ценим и хотим как можно больше россиян привлечь в нашу страну, а к вам оправить как можно больше наших туристов. Сейчас действует безвизовый режим и очень удобно путешествовать в обе стороны.

Ганболд с удовлетворением отметила, что гости выставки активно посещали монгольский стенд, на котором были представлены 10 туркомпаний со своими уникальными маршрутами: водными, конными, автомобильными, пешими, гастрономическими.

— Чувствуется, что у иркутян с каждым годом растёт интерес к нашей стране, — отметила моя собеседница. — Вот информационно-рекламные материалы, которые мы планировали раздавать целый день, разлетелись буквально за пару часов!

Отмечу, что важным итогом работы монгольской делегации на Байкалтуре-2018 стало соглашение Агентства по туризму Иркутской области и Департамента по туризму Улан-Батора о сотрудничестве в сфере туризма.

О расширении взаимовыгодного сотрудничества с Иркутской областью говорил и Генеральный консул Китайской Народной Республики в Иркутске господин Цао Юньлун.

— Стабильные и устойчивые отношения между Россией и Китаем позволяют непрерывно углублять и расширять сотрудничество по всех сферах, в том числе, в туризме. Уверен, что проведение выставки «Байкалтур» предаст новый импульс развитию наших туристических связей, ведь китайская сторона всегда приветствует российский туризм и готова его поддерживать.

Подтверждением того, что это заявление — не просто дипломатическая вежливость, стала встреча руководителя Агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной с представителями Внутренней Монголией — автономного района Китая, на которой они обсудили обмен информацией и обустройство инфраструктуры для туристов.

Кстати, одним из перспективных направлений российско-китайского сотрудничества в сфере туризма обе стороны видят в развитии железнодорожных туристических маршрутов.

Деловой заряд

Нельзя не отметить очень насыщенную деловую программу выставки Байкалтур-2018. Организаторы сделали всё, чтобы круглые столы, рабочие встречи, обучающие семинары не только затронули как можно больше проблемных точек отрасли, но и были полезными в практической деятельности специалистов туротрасли. Например, те туроператоры, которые в последнее время активно продвигают на рынке внесезонный отдых в наших краях, безусловно, многое почерпнули на встрече с гуру российской туриндустрии, основателем национальной премии Russian Event Awards Геннадием Шаталовым. Его зажигательное выступление на семинаре «Событийный туризм в Байкальском регионе» с конкретными примерами организации зимнего отдыха в других северных регионах России для многих стало неким толчком к новым проектам.

Сейчас в обществе остро обсуждается именно правовая, законодательная база туристской деятельности на Байкале, поэтому этой проблеме в деловой программе организаторы уделили особое внимание. Безусловно, свою положительную роль в развитии туризма в регионе, сыграют круглые столы на такие «горячие» для нашей области темы, как «Социально-ответственный туризм» «Туризм на особо охраняемых природных территориях», а также «Обсуждение проекта «Правила туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Этот круглый стол вызвал бурную дискуссию у его участников, поскольку речь на нём, в том числе, шла об антропогенной нагрузке на хрупкую экологию Байкала.

Интерес профессионалов вызвал и семинар «Внедрение национальной системы квалификаций в индустрии гостеприимства на территории Иркутской области», спикерами которого были представитель министерства труда и занятости региона и «Регионального центра мониторинга и развития профессионального образования».

— Так много всего полезного и нужного, как успеть везде побывать? — посетовала в беседе со мной в день открытия Байкалтура директор одной из туристических компаний Иркутска. А в последний день работы выставки поделилась, что хоть и не смогла охватить все мероприятия, но заряд на туристический сезон — 2018 получила хороший. Хватит до следующей выставки Байкалтур.

Организатором и идейным вдохновителем деловой программы Байкалтура выступило Агентство по туризму Иркутской области при участии Сибирской Байкальской ассоциации туризма, Торгово-промышленной палаты Иркутской области. Естественно, что состав организаторов определил высокий качественный уровень всех прошедших деловых мероприятий.

Завершилась выставка Байкалтур-2018 традиционным подведением итогов конкурса на лучшего экспонента. На главной сценической площадке «Сибэкспоцентра» были отмечены наградами победители, и также состоялся розыгрыш призов от участников и партнеров выставки.

Александра Хмельницкая