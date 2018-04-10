Директор коммунального предприятия в Приангарье брал с жителей деньги за бесхозные коммуникации

Директор коммунального предприятия в Бирюсинске Тайшетского района подозревается в мошенничестве.

Как сообщает прокуратура Иркутской области, мужчина, зная о том, что водопроводные сети в поселке Энергетиков Бирюсинска не имеют собственника, а водонапорная башня со скважиной принадлежит частному лицу, заключил с собственниками жилых домов договоры на холодное водоснабжение.

На основании этих документов с января 2015 года по апрель 2017 года собственники домов, введенные в заблуждение, оплачивали направленные компанией в их адреса счета-квитанции за холодное водоснабжение. По версии следствия, директор организации похитил средства собственников домов,распорядившись ими по собственному усмотрению.

Заместитель Тайшетского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.