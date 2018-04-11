Доступность ипотеки растет. В Приангарье уровень рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки снизился до 54,9 тыс. руб.

В начале 2018 года доступность ипотеки продолжает расти. С августа 2017 года рекомендованный размер семейного дохода заемщика, «комфортного» для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился на 6,9% до 64,7 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно «комфортным» для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Динамика рекомендованного семейного дохода российского заемщика в 2017-2018гг.*

на 01.08.2017 г. на 01.04.2018 г. Динамика рекомендо-ванного дохода Сред. размер кредита, тыс. руб. Сред. срок кредита, лет Доход семьи в месяц, тыс. руб. Сред. размер кредита, тыс. руб. Сред. срок кредита, лет Доход семьи в месяц, тыс. руб. В целом по РФ 2 021,2 14,9 69,5 2 013,4 15,0 64,7 -6,9%

При этом ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Наиболее высокую динамику снижения данного индикатора (и, соответственно, большую доступность ипотеки) среди 50-ти регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют Архангельская область (-17,8%), Хабаровский край (-15,6%), Кировская (-15,6%) и Тверская (-15,4%) области, Чувашская Республика (-14,9%), Ямало-Ненецкий АО (-14,1%), Нижегородская (-13,5%) и Тюменская (-12,3%) области, а также Москва (-12,1%), Краснодарский край (-12,0%) и Калининградская область (-12,0%).

В Иркутской области уровень рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки снизился с 1.08.2017 на 11,8% до 54,9 тыс. рублей.

«Доступность ипотеки продолжает расти, что во многом объясняется значительным снижением в последнее время процентных ставок по ипотеке, а также ростом сроков кредитов на покупку недвижимости, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вместе с тем, заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности «комфортными», а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».

Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков в 2017-2018гг. в 50 регионах с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов *

Регион Рекомендованный доход на обслуживание ипотечного кредита, тыс. руб. Динамика рекомендованного дохода, % на 01.08.2017 г. на 01.04.2018 г. 1 Архангельская область 74,8 61,5 -17,8% 2 Хабаровский край 79,6 67,2 -15,6% 3 Кировская область 48,5 41,0 -15,6% 4 Тверская область 76,0 64,3 -15,4% 5 Чувашская Республика 59,2 50,4 -14,9% 6 Ямало-Ненецкий автономный округ 92,9 79,7 -14,1% 7 Нижегородская область 61,8 53,4 -13,5% 8 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 63,2 55,5 -12,3% 9 г. Москва 160,0 140,6 -12,1% 10 Краснодарский край 62,3 54,8 -12,0% 11 Калининградская область 64,3 56,6 -12,0% 12 Томская область 62,9 55,5 -11,8% 13 Иркутская область 62,2 54,9 -11,8% 14 Белгородская область 68,6 60,9 -11,2% 15 Тульская область 73,3 66,2 -9,6% 16 Красноярский край 60,0 54,9 -8,6% 17 Липецкая область 58,0 53,1 -8,4% 18 Воронежская область 58,3 53,9 -7,5% 19 Республика Саха (Якутия) 82,5 76,4 -7,4% 20 Республика Башкортостан 60,2 56,0 -7,1% 21 Пермский край 58,5 54,3 -7,1% 22 Саратовская область 56,3 52,4 -7,0% 23 Ханты-Мансийский АО - Югра 78,0 72,6 -6,9% 24 Свердловская область 65,2 60,8 -6,7% 25 Омская область 55,9 52,3 -6,5% 26 Ленинградская область 84,8 79,6 -6,1% 27 г. Санкт-Петербург 96,1 90,4 -6,0% 28 Ростовская область 62,0 58,4 -5,8% 29 Ярославская область 67,1 63,3 -5,7% 30 Алтайский край 47,4 44,8 -5,5% 31 Вологодская область 48,9 46,5 -4,9% 32 Республика Татарстан 56,1 53,5 -4,6% 33 Пензенская область 53,5 51,0 -4,6% 34 Новосибирская область 60,4 57,9 -4,2% 35 Челябинская область 47,3 45,6 -3,7% 36 Ставропольский край 60,1 58,3 -3,1% 37 Приморский край 72,7 70,6 -2,8% 38 Удмуртская Республика 48,9 47,7 -2,5% 39 Калужская область 73,2 71,6 -2,2% 40 Мурманская область 66,5 65,3 -1,7% 41 Курская область 53,5 52,8 -1,4% 42 Ульяновская область 54,7 54,5 -0,4% 43 Владимирская область 60,0 59,9 -0,1% 44 Рязанская область 62,7 63,2 0,8% 45 Самарская область 52,2 52,7 1,0% 46 Московская область 106,5 108,4 1,8% 47 Оренбургская область 49,6 51,2 3,2% 48 Кемеровская область 46,0 48,0 4,2% 49 Республика Коми 55,6 64,9 16,7% 50 Волгоградская область 54,0 63,9 18,3%

*-в таблице использованы данные 4 100 кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Доход семьи в месяц рассчитан как умноженный на три размер ежемесячного периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянной процентной ставки по кредиту. Для расчета платежа был использованы средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным в рублях РФ по данным Банка России.