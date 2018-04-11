Доступность ипотеки растет. В Приангарье уровень рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки снизился до 54,9 тыс. руб.

В начале 2018 года доступность ипотеки продолжает расти. С августа 2017 года рекомендованный размер семейного дохода заемщика, «комфортного» для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился на 6,9% до 64,7 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно «комфортным» для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
Динамика рекомендованного семейного дохода российского заемщика в 2017-2018гг.*
|
|
на 01.08.2017 г.
|
на 01.04.2018 г.
|
Динамика рекомендо-ванного дохода
|
Сред. размер кредита, тыс. руб.
|
Сред. срок кредита, лет
|
Доход семьи в месяц, тыс. руб.
|
Сред. размер кредита, тыс. руб.
|
Сред. срок кредита, лет
|
Доход семьи в месяц, тыс. руб.
|
В целом по РФ
|
2 021,2
|
14,9
|
69,5
|
2 013,4
|
15,0
|
64,7
|
-6,9%
При этом ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Наиболее высокую динамику снижения данного индикатора (и, соответственно, большую доступность ипотеки) среди 50-ти регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют Архангельская область (-17,8%), Хабаровский край (-15,6%), Кировская (-15,6%) и Тверская (-15,4%) области, Чувашская Республика (-14,9%), Ямало-Ненецкий АО (-14,1%), Нижегородская (-13,5%) и Тюменская (-12,3%) области, а также Москва (-12,1%), Краснодарский край (-12,0%) и Калининградская область (-12,0%).
В Иркутской области уровень рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки снизился с 1.08.2017 на 11,8% до 54,9 тыс. рублей.
«Доступность ипотеки продолжает расти, что во многом объясняется значительным снижением в последнее время процентных ставок по ипотеке, а также ростом сроков кредитов на покупку недвижимости, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вместе с тем, заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности «комфортными», а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».
Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков в 2017-2018гг. в 50 регионах с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов *
|
|
Регион
|
Рекомендованный доход на обслуживание ипотечного кредита, тыс. руб.
|
Динамика рекомендованного дохода, %
|
на 01.08.2017 г.
|
на 01.04.2018 г.
|
1
|
Архангельская область
|
74,8
|
61,5
|
-17,8%
|
2
|
Хабаровский край
|
79,6
|
67,2
|
-15,6%
|
3
|
Кировская область
|
48,5
|
41,0
|
-15,6%
|
4
|
Тверская область
|
76,0
|
64,3
|
-15,4%
|
5
|
Чувашская Республика
|
59,2
|
50,4
|
-14,9%
|
6
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
92,9
|
79,7
|
-14,1%
|
7
|
Нижегородская область
|
61,8
|
53,4
|
-13,5%
|
8
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
63,2
|
55,5
|
-12,3%
|
9
|
г. Москва
|
160,0
|
140,6
|
-12,1%
|
10
|
Краснодарский край
|
62,3
|
54,8
|
-12,0%
|
11
|
Калининградская область
|
64,3
|
56,6
|
-12,0%
|
12
|
Томская область
|
62,9
|
55,5
|
-11,8%
|
13
|
Иркутская область
|
62,2
|
54,9
|
-11,8%
|
14
|
Белгородская область
|
68,6
|
60,9
|
-11,2%
|
15
|
Тульская область
|
73,3
|
66,2
|
-9,6%
|
16
|
Красноярский край
|
60,0
|
54,9
|
-8,6%
|
17
|
Липецкая область
|
58,0
|
53,1
|
-8,4%
|
18
|
Воронежская область
|
58,3
|
53,9
|
-7,5%
|
19
|
Республика Саха (Якутия)
|
82,5
|
76,4
|
-7,4%
|
20
|
Республика Башкортостан
|
60,2
|
56,0
|
-7,1%
|
21
|
Пермский край
|
58,5
|
54,3
|
-7,1%
|
22
|
Саратовская область
|
56,3
|
52,4
|
-7,0%
|
23
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
78,0
|
72,6
|
-6,9%
|
24
|
Свердловская область
|
65,2
|
60,8
|
-6,7%
|
25
|
Омская область
|
55,9
|
52,3
|
-6,5%
|
26
|
Ленинградская область
|
84,8
|
79,6
|
-6,1%
|
27
|
г. Санкт-Петербург
|
96,1
|
90,4
|
-6,0%
|
28
|
Ростовская область
|
62,0
|
58,4
|
-5,8%
|
29
|
Ярославская область
|
67,1
|
63,3
|
-5,7%
|
30
|
Алтайский край
|
47,4
|
44,8
|
-5,5%
|
31
|
Вологодская область
|
48,9
|
46,5
|
-4,9%
|
32
|
Республика Татарстан
|
56,1
|
53,5
|
-4,6%
|
33
|
Пензенская область
|
53,5
|
51,0
|
-4,6%
|
34
|
Новосибирская область
|
60,4
|
57,9
|
-4,2%
|
35
|
Челябинская область
|
47,3
|
45,6
|
-3,7%
|
36
|
Ставропольский край
|
60,1
|
58,3
|
-3,1%
|
37
|
Приморский край
|
72,7
|
70,6
|
-2,8%
|
38
|
Удмуртская Республика
|
48,9
|
47,7
|
-2,5%
|
39
|
Калужская область
|
73,2
|
71,6
|
-2,2%
|
40
|
Мурманская область
|
66,5
|
65,3
|
-1,7%
|
41
|
Курская область
|
53,5
|
52,8
|
-1,4%
|
42
|
Ульяновская область
|
54,7
|
54,5
|
-0,4%
|
43
|
Владимирская область
|
60,0
|
59,9
|
-0,1%
|
44
|
Рязанская область
|
62,7
|
63,2
|
0,8%
|
45
|
Самарская область
|
52,2
|
52,7
|
1,0%
|
46
|
Московская область
|
106,5
|
108,4
|
1,8%
|
47
|
Оренбургская область
|
49,6
|
51,2
|
3,2%
|
48
|
Кемеровская область
|
46,0
|
48,0
|
4,2%
|
49
|
Республика Коми
|
55,6
|
64,9
|
16,7%
|
50
|
Волгоградская область
|
54,0
|
63,9
|
18,3%
*-в таблице использованы данные 4 100 кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Доход семьи в месяц рассчитан как умноженный на три размер ежемесячного периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянной процентной ставки по кредиту. Для расчета платежа был использованы средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным в рублях РФ по данным Банка России.