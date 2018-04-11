Новости

Доступность ипотеки растет. В Приангарье уровень рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки снизился до 54,9 тыс. руб.

11 апреля 2018

В начале 2018 года доступность ипотеки продолжает расти. С августа 2017 года рекомендованный размер семейного дохода заемщика, «комфортного» для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился на 6,9% до 64,7 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно «комфортным» для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Динамика рекомендованного семейного дохода российского заемщика в 2017-2018гг.*

 

на 01.08.2017 г.

на 01.04.2018 г.

Динамика рекомендо-ванного дохода

Сред. размер кредита, тыс. руб.

Сред. срок кредита, лет

Доход семьи в месяц, тыс. руб.

Сред. размер кредита, тыс. руб.

Сред. срок кредита, лет

Доход семьи в месяц, тыс. руб.

В целом по РФ

2 021,2

14,9

69,5

2 013,4

15,0

64,7

-6,9%

 

При этом ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Наиболее высокую динамику снижения данного индикатора (и, соответственно, большую доступность ипотеки) среди 50-ти регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют Архангельская область (-17,8%), Хабаровский край (-15,6%), Кировская (-15,6%) и Тверская (-15,4%) области, Чувашская Республика (-14,9%), Ямало-Ненецкий АО  (-14,1%), Нижегородская (-13,5%) и Тюменская (-12,3%) области, а также Москва  (-12,1%), Краснодарский край (-12,0%) и Калининградская область (-12,0%).

В Иркутской области уровень рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки снизился с 1.08.2017 на 11,8% до 54,9 тыс. рублей.

 «Доступность ипотеки продолжает расти, что во многом объясняется значительным снижением в последнее время процентных ставок по ипотеке, а также ростом сроков кредитов на покупку недвижимости, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вместе с тем, заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности «комфортными», а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».

Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков в 2017-2018гг. в 50 регионах с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов *

 

Регион

Рекомендованный доход на обслуживание ипотечного кредита, тыс. руб.

Динамика рекомендованного дохода, %

на 01.08.2017 г.

на 01.04.2018 г.

1

Архангельская область

74,8

61,5

-17,8%

2

Хабаровский край

79,6

67,2

-15,6%

3

Кировская область

48,5

41,0

-15,6%

4

Тверская область

76,0

64,3

-15,4%

5

Чувашская Республика

59,2

50,4

-14,9%

6

Ямало-Ненецкий автономный округ

92,9

79,7

-14,1%

7

Нижегородская область

61,8

53,4

-13,5%

8

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

63,2

55,5

-12,3%

9

г. Москва

160,0

140,6

-12,1%

10

Краснодарский край

62,3

54,8

-12,0%

11

Калининградская область

64,3

56,6

-12,0%

12

Томская область

62,9

55,5

-11,8%

13

Иркутская область

62,2

54,9

-11,8%

14

Белгородская область

68,6

60,9

-11,2%

15

Тульская область

73,3

66,2

-9,6%

16

Красноярский край

60,0

54,9

-8,6%

17

Липецкая область

58,0

53,1

-8,4%

18

Воронежская область

58,3

53,9

-7,5%

19

Республика Саха (Якутия)

82,5

76,4

-7,4%

20

Республика Башкортостан

60,2

56,0

-7,1%

21

Пермский край

58,5

54,3

-7,1%

22

Саратовская область

56,3

52,4

-7,0%

23

Ханты-Мансийский АО - Югра

78,0

72,6

-6,9%

24

Свердловская область

65,2

60,8

-6,7%

25

Омская область

55,9

52,3

-6,5%

26

Ленинградская область

84,8

79,6

-6,1%

27

г. Санкт-Петербург

96,1

90,4

-6,0%

28

Ростовская область

62,0

58,4

-5,8%

29

Ярославская область

67,1

63,3

-5,7%

30

Алтайский край

47,4

44,8

-5,5%

31

Вологодская область

48,9

46,5

-4,9%

32

Республика Татарстан

56,1

53,5

-4,6%

33

Пензенская область

53,5

51,0

-4,6%

34

Новосибирская область

60,4

57,9

-4,2%

35

Челябинская область

47,3

45,6

-3,7%

36

Ставропольский край

60,1

58,3

-3,1%

37

Приморский край

72,7

70,6

-2,8%

38

Удмуртская Республика

48,9

47,7

-2,5%

39

Калужская область

73,2

71,6

-2,2%

40

Мурманская область

66,5

65,3

-1,7%

41

Курская область

53,5

52,8

-1,4%

42

Ульяновская область

54,7

54,5

-0,4%

43

Владимирская область

60,0

59,9

-0,1%

44

Рязанская область

62,7

63,2

0,8%

45

Самарская область

52,2

52,7

1,0%

46

Московская область

106,5

108,4

1,8%

47

Оренбургская область

49,6

51,2

3,2%

48

Кемеровская область

46,0

48,0

4,2%

49

Республика Коми

55,6

64,9

16,7%

50

Волгоградская область

54,0

63,9

18,3%

 

*-в таблице использованы данные 4 100 кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Доход семьи в месяц рассчитан как умноженный на три размер ежемесячного периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянной процентной ставки по кредиту. Для расчета платежа был использованы средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным в рублях РФ по данным Банка России.

 

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Черный понедельник
«Русалу» закрывают доступ к LME
Нет повода для беспокойства?
Обвал рубля сказался на микроволновках и планшетах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании