В Иркутске будут судить застройщика, обманувшего дольщиков на 5 млн рублей

В скором времени Октябрьский районный суд начнет рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого является генеральный директор компании «Торговый дом ИЗКВ». Он обвиняется в присвоении 5 млн рублей, полученных от дольщиков.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, в 2013-2014 годах директор фирмы заключил с тремя гражданами договоры долевого участия и взял на себя обязанность построить многоквартирный жилой дом в Октябрьском районе, однако полученные деньги потратил на личные нужды.

Также пресс-служба сообщила, что в 2010 году застройщик заключил два договора «долевки» на одну и ту же квартиру. Строителя обвиняют по двум статьям: «Присвоение или растрата» и «Мошенничество». Санкции по ним предполагают лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, потерпевшие подали иски, для обеспечения которых было арестовано имущество генерального директора на сумму свыше 100 млн рублей.