Генконсулы Китая, Кореи, Монголии и Польши покатались на Горе Соболиной и обсудили будущее Байкальска

В минувшие выходные сразу четыре генконсула в Иркутске посетили горнолыжный курорт «Гора Соболиная», где изучили азы горнолыжного спорта и обсудили развитие туризма в Байкальске.

Фото: ООО «Гранд Байкал»

С инициативой знакомства дипломатов с туристско-спортивным потенциалом Байкальскавыступило Представительство МИД России в г. Иркутске, которую поддержала компания «Гранд Байкал». Как отметила Представитель МИД России в Иркутске Людмила Курбатова, данная поездка открывает череду мероприятий, направленных на знакомство иностранной стороны с возможностями территорий региона с целью привлечения инвесторов в развитие туристского потенциала, наращивания турпотока.

Господин Цао Юньлун – генконсул КНР и его атташе Чжан Юйхан, генеральный консул Монголии Лувсандагва Амарсанаа с супругой и вице-консулом Гандболдом Энхболд, генеральный консул республики Корея Ом Ки-ён с супругой и и.о генерального консула Республики Польши Камиль Лещняк с вице-консулом Агнешка Коцаба совместили приятное с полезным. Гости курорта с удовольствием покатались со склонов «Горы Соболиной» на горных лыжах, а также заслушали и обсудили доклады по развитию туристического направления в Байкальске. По словам ведущего специалиста-эксперта Представительства МИД России Константина Чеботарева, подобное выездное мероприятие, когда консулы нескольких стран собираются вместе в неформальной обстановке, проходит впервые.

Фото: ООО «Гранд Байкал»

Многие гости встали на лыжи впервые, но уже сумели получить яркие впечатления от катания. Следующим этапом программы стало обсуждение развития г. Байкальска. Первый заместитель главы г. Байкальск Евгения Шапиро, все представители иностранных государств, а также генеральный директор компании «Гранд Байкал» Виктор Григоров, руководитель проекта ОЭЗ «Ворота Байкала» Сергей Иванов обсудили стратегию развития города, и признали, что Байкальск, действительно, может являться точкой, способствующей развитию туризма во всем регионе. Так господин Лувсандагва Амарсанаа отметил особую важность комплексного развития двух крупнейших бассейнов озер Байкал и Хубсугул. В свою очередь Сергей Иванов доложил о возможностях Особой экономической зоны, акцентируя внимание на преференциях со стороны государства в вопросах налогообложения. Стоит обратить внимание, что все участники обсуждения заостряли внимание на экологии региона и отмечали, что любая деятельность, включая озвученные проекты, должна быть направлена на сохранение и улучшение экологической ситуации. В завершении визита, представители дипломатического корпуса иностранных государств выразили огромную благодарность за теплый прием на Байкальском горнолыжном курорте и возможность в приятной компании единомышленников полностью окунуться в атмосферу курорта, полюбоваться великолепными пейзажами Байкала.

– По окончании визита принято решение о проведении подобных мероприятий на регулярной основе, следующий визит генконсулов на гору Соболиную уже назначен на лето, чтобы разглядеть Байкальск с другой стороны, обсудить промежуточные результаты по достигнутым договорённостям и укрепиться во мнении, что Байкальск может иметь статус туристического центра, способного развиваться в рамках межрегиональных проектов. Мы же, как принимающая сторона, с радостью поддержим инициативу дипломатов, – подвел итог генеральный директор «Гранд Байкал» Виктор Григоров.