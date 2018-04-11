Быстрорастущие ритейлеры увеличивают спрос на складскую недвижимость

Крупнейший интернет-ритейлер, компания OZON.RU, арендовал 18 тыс. кв. м складских помещений в логистическом парке класса А «Ленинградский терминал», расположенном на северо-западе Московской области. Тем самым компания OZON.RU увеличила арендуемую площадь в 5 раз, с занимаемых ранее 3,5 тыс. кв.м.

Международная консалтинговая компания Knight Frank выступила брокером сделки, представляя интересы арендодателя.

Онлайн-мегамаркет OZON.ru был открыт в 1998 году и является одним из первых российских проектов электронной коммерции в сегменте В2С. На сегодняшний день компания имеет складские площадки в Москве, Твери, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани.

Складской комплекс «Ленинградский терминал» (GLA – 198 000 кв. м) является одним из крупнейших складских комплексов класса «А» в северо-западном направлении Московского региона. Объект расположен непосредствено на Ленинградскоом шоссе (автодорога М-10), в 13 км от МКАД и в 17 км от трассы А-107 (Московское малое кольцо). В 5 км от склада находится международный аэропорт «Шереметьево». Арендаторами комплекса являются компании — Volvo, Stockmann, Caterpillar, Navigator, фармацевтические компании «ФК Пульс» и Avexima, группа «Сладкая сказка» и др..

«Данная сделка подтверждает тенденцию роста логистических потребностей крупных игроков на рынке онлайн-ритейла и, безусловно, отвечает интересам обеих сторон, - комментирует Константин Фомиченко, директор по работе с ключевыми клиентами департамента складской и индустриальной недвижимости, земле компании Knight Frank. – Значительное увеличение площадей склада на основном транспортном направлении, соединяющем Москву, Санкт-Петербург и Европу, делает компанию OZON.RU еще ближе к своим конечным клиентам. При этом управляющая компания MLP улучшает качество портфеля за счет крупного брендового клиента».

«Нам приятно, что компания OZON.RU увеличила свои площади именно в нашем складском комплексе. Данная сделка еще раз подтверждает тренд, сформированный в предыдущем году, - быстрорастущие компании ритейл-сектора после непродолжительной аренды, а договор с компанией OZON.RU мы заключили менее года назад, оценив преимущества наших логистических объектов и уровень взаимодействия с управляющей компанией, принимают решение о расширении склада именно на наших объектах. Мы ориентируем нашу коммерческую политику на длительное взаимовыгодное совместное развитие с нашими арендаторами. Так, например, за 2017 год на Складском комплексе «Северное Домодедово» несколько ритейл-компаний увеличили свое присутствие. Компания Hoff дополнительно арендовала 16 500 кв. м, компания «Фаберлик» расширила свой склад в «Северном Домодедово» на 23 000 кв. м. Мы уверены, что этот позитивный тренд будет активно развиваться и в 2018 году», - сообщил заместитель генерального директора по работе с арендаторами УК MLP Глеб Белавин.