Связь-Банк заключил партнерское соглашение с Хэйхэским Сельским Коммерческим Банком (Китай)

9 апреля 2018 года состоялось подписание соглашения между Связь-Банком (группа Внешэкономбанка) и Хэйхэским Сельским Коммерческим Банком (Китай).

Стороны договорились об участии в совместных инвестиционных проектах, обмене передовым опытом, поддержке экспортно-импортных операций между Россией и Китаем, в том числе о торговом финансировании и казначейских операциях. Также Хэйхэский Сельский Коммерческий Банк принял решение о размещении денежных средств в Связь-Банке.

«В Послании Федеральному собранию в этом году Президент России назвал взаимоотношения с Китайской Народной Республикой «всеобъемлющим стратегическим партнерством», – прокомментировал подписание соглашения Президент-Председатель Правления Связь-Банка Денис Ноздрачев. – Мы надеемся, что сотрудничество с Хэйхэским Сельским Коммерческим Банком будет содействовать развитию торгово-экономических отношений приграничных территорий России и Китая. Для клиентов Связь-Банка это взаимодействие расширит возможности для бизнеса с контрагентами в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Стороны и в будущем намерены поддерживать, развивать и расширять взаимовыгодное стратегическое партнерство, уверенной опорой для которого и стало подписанное соглашение.

Хэйхэский Сельский Коммерческий Банк является одним из крупнейших банков провинции Хейлудзян, акционерами которого являются несколько сельских кооперативов Северного Китая. Активы Банка в 2016 году составили около 25 млрд юаней, капитал – 1 млрд юаней, прибыль около 250 млн юаней. Хэйхэский Сельский Коммерческий Банк выступает одним из самых активных игроков округа Хэйхэ и центром обслуживания приграничной торговли Амурского региона между РФ и КНР.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»