ВТБ создает виртуальное отделение

ВТБ завершил внедрение технологии для дистанционного обслуживания клиентов на базе платформы «ОмниЧат». Основной функционал виртуального отделения уже доступен на сайте банка, а так же в мобильных приложениях ВТБ-Онлайн и ВТБ-Бизнес Онлайн.

Виртуальное отделение – система взаимодействия клиентов и контакт-центра банка с помощью чата и инструментов совместной работы в веб-интерфейсах. В настоящий момент для оформления обращений доступен онлайн-чат. Он позволяет обмениваться с операторами текстовыми сообщениями и изображениями. Специалист банка поможет дистанционно заполнить заявку на получение кредита наличными, кредитной карты и рефинансирования. Функционал доступен как на сайте vtb.ru, так и в мобильных приложениях ВТБ-Онлайн и ВТБ-Бизнес Онлайн.

На текущий момент системой виртуального отделения банка уже воспользовались более 450 тыс. клиентов. Самыми популярными темами обращений являются вопросы по использованию систем дистанционного банковского обслуживания, карт и кредитов. Количество операций, проводимых с использованием нового канала коммуникаций, выросло на 20%.

Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ: «С каждым годом клиенты все больше отдают предпочтение цифровым каналам обслуживания и переходят на общение в мессенджерах и чатах. Разрабатывая совместно с партерами модель виртуального отделения, мы предлагаем клиентам еще один канал коммуникации с банком. Так же у нас в планах - реализовать умный чат-бот и интегрировать виртуальное отделение в популярные мессенджеры».

В перспективе функционал виртуального отделения планируется расширить кобраузингом, позволяющим оператору и клиенту осуществлять совместную навигацию по страницам сайта, и видеошарингом, при котором специалист в режиме реального времени и по видео будет обучать клиента выполнять те или иные операции.

Партнерами проекта выступили «Ростелеком» и «Техносерв Консалтинг».